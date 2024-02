Amaranta Leyva fomenta la individualidad de la lectura ante el auge de la tecnología

La autora Amaranta Leyva considera que el auge de la tecnología ha provocado una pérdida de intimidad con uno mismo, debido a que pese a estar a solas con un dispositivo en mano, constantemente estamos compartiendo información y comunicándonos con otras personas.

“La intimidad es lo que está cambiando, y está rezagando un poco al libro. Esta rapidez de ver todo rápido y cambiar, lo noto en las atenciones de los niños con los que trabajo, y en la ansiedad que presentan”, comentó la también directora del foro La Titería.

Actualmente presenta un libro titulado “Superheroínas 3: Domadoras de unicornios”, tercera y última entrega de una saga infantil que sigue la amistad de “Ali” y “Azul”, quienes en esta ocasión deberán romper un hechizo de su archienemiga “Chiki”, que convirtió a los habitantes de la Isla Unicornio en zombies.

La autora de obras como “El cielo de los perros”, “Dibújame una vaca” y “El intruso”, celebró que a través de esta historia haya unido a padres e hijos, pues además considera que los mensajes que brinda son necesarios para públicos de todas las edades.

“Ha sido una lectura para ambos, eso me gusta porque escribo para niños, pero ellos no van solos al teatro o no leen un libro solos. Trato de que haya comunicación entre padres e hijos, y me da gusto que sí se dé”.

Dado que esta trilogía se comenzó a trabajar antes de la pandemia, la autora ha observado cómo sus lectores cambiaron después del confinamiento, pues al haber sido una generación que pasó dos años encerrada, considera que eso ha tenido un impacto en su salud mental.

“Me pregunto constantemente qué buscan, qué quieren, qué necesitan leer, si hay una necesidad o no la hay, que es lo más triste que podría pasar. Pero sí me cuesta, porque con los niños que he trabajado noto que hay mucha tristeza, desesperanza y ansiedad, me pregunto qué historias quieren leer después de una pandemia”.

Para ella como escritora también ha sido muy interesante acompañar a sus propios personajes a través de su crecimiento y desarrollo a lo largo de las tres entregas, y verlas enfrentarse a una serie de “enemigos”, que van desde una compañera de la escuela, hasta una sirena.

Dado que parte de la trama retrata la forma en que las mujeres se relacionan entre sí, considera que “es un poco hablar de la relación de amistad, envidia, de ayuda y no ayuda, todo esto que se vive en una sociedad donde todavía estamos aprendiendo o reaprendiendo a querernos y llevarnos bien entre mujeres”, finalizó.