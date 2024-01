Como booktuber o escritor, Alberto Villarreal busca promover la literatura

Alberto Villarreal lleva 12 años sumergido en el mundo de los libros, haciendo reseñas y comentarios sobre publicaciones y temas de todo tipo en redes sociales, principalmente en su canal de YouTube, @ConDobreErre, que cuenta con 109 mil suscriptores. Él mismo cuenta que todo comenzó como una forma de compartir lo que descubría en sus lecturas, pero sobre todo al darse cuenta que no tenía quién le recomendara qué leer.

Sin embargo, su trabajo como promotor de libros no sólo se encuentra en las pantallas, también ha publicados los libros de poemas Todo lo que fuimos (2017) y Aquí no hay sed (2022), así como sus libros de narrativa Ocho lugares que me recuerdan a ti (2019) y su más reciente novela, Todo lo que no me deja olvidarte (2023).

“Mi objetivo como escritor es el mismo que con mi contenido en redes, crear libros que sean puentes entre los lectores y más libros. Lo que quiero es que cuando me lean, la gente se aventure por conocer otras novelas o, por ejemplo, cuando escribo un poemario, descubran que la poesía les interesa, que es, creo yo, un género al que los jóvenes le tienen miedo”, cuenta Alberto Villarreal, en entrevista con El Sol de México.

HABLAR DE HOMOSEXUALIDAD

Sobre su nueva publicación, Villarreal apunta que se trata de un “spin-off”—término que en el cine refiere a historias independientes que surgen tomando un elemento de una obra original—, de su primera novela Ocho lugares que me recuerdan a ti. De ella tomó como nuevo protagonista a Édgar, un joven que busca superar la pérdida que le dejó la trágica muerte de su novio, Jorge, al que consideraba el amor de su vida.

En ambas novelas, pero más en esta última, la homofobia y las repercusiones que pueden llegar a tener en los jóvenes son claves, y Villarreal piensa deben seguir tratándose en todos los medios, entre ellos la literatura, pues en muchas ocasiones parecen ocultos, cuyo tamaño y significado no logramos dimensionar.

“Muchas veces, como es mi caso, para muchos círculos donde todo es libertad, entendimiento y amor, hay una ceguera ante los temas del exterior, como la homofobia. Pero de pronto hay golpes de realidad que nos muestran la necesidad de seguir ocupando espacios para hablar de estos temas. A veces uno no puede entender por qué alguien se puede llegar a suicidar por ese rechazo, es por eso que creo que es necesario hablar de ello”, agrega el joven escritor de 29 años.

Villarreal comenta que en esta novela, a diferencia de la anterior, donde los personajes eran adolescentes en búsqueda del amor, se trata de adultos que, como Édgar se tienen que enfrentar a la muerte y el duelo, lo que oscurece un poco la narración.

“El dolor, el huir y los recuerdos, le permiten a Édgar explorar otra faceta de su propia personalidad. Se trata de un personaje que bloquea parte de su pasado, pero al regresar a sus raíces y el origen de todo su problema, hacen de su historia un medio para llegar a la madurez y sanar”, dice Villarreal, quien resalta la importancia de los libros como objetos que pueden ayudar a las personas a afrontar sus propios problemas, aunque afirma que él no escribe pensando en sus lectores, sino en temas que son de su propio interés.

Actualmente se encuentra en la escritura de su próxima publicación, la cual será un libro de ensayo, en el que a partir de sus propias experiencias y lecturas, reflexionará sobre el amor. Un género que considera muchas veces no es tan recurrido o conocido por las juventudes, pero que sin duda le está permitiendo expresar sus ideas y seguir invitando a otros a leer.