Poeta James Fenton comparte su legado

Luego de participar en The San Miguel Poetry Week, en San Miguel de Allende, el aclamado poeta y crítico literario británico, James Fenton, ofreció un conservatorio público al lado de sus colegas Pedro Serrano y Roxana Elvridge-Thomas, en el Anglo Arts Centre de la colonia San Rafael en la Ciudad de México.

Elvridge-Thomas fue la encargada de dar la bienvenida al invitado de honor, a quien definió como un excelente dramaturgo: “no solo lo vemos como un interesante poeta, sino también como un gran dramaturgo e interesantísimo periodista de guerra, por eso honramos su presencia señor Fenton”.

Por su parte, Serrano destacó que, con las palabras del autor se habla de lo que está pasando actualmente alrededor del mundo, “su interés y punto de vista está puesto en todo lo que está vivo; su obra está accionando la palabra para hablar de lo que está pasando en el mundo”.

Con la seriedad que lo caracteriza, Fenton comentó que “hacer un discurso memorable”, es la labor de la poesía”, minutos antes de comenzar con la velada de lectura poética.

Los textos se leyeron primero en español (Pedro Serrano), después interpretados en inglés por el maestro británico, quien deleitó a los asistentes con sus emotivas rimas. Algunos de los poemas recitados fueron Out of danger (Fuera de peligro), Wind (Viento), Hinterhof, From Andrew Wood (Para Andrew Wood),Jerusalem, entre otros.

Después de la lectura, el literato, declaró que el se considera una persona con cierta postura y criterio en temas específicos que se ven reflejados en sus versos, “actualmente hay una tendencia a no tener posturas claras respecto a temas específicos, sobre todo cuando son polémicos, y yo no soy parte de esa tendencia”.