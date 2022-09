Más de 27 mil personas asistieron al Hay Festival Querétaro

Con la asistencia de 27 mil 359 personas se llevó a cabo la séptima edición del Hay Festival 2022, que se realizó del 1 al 4 de septiembre en el municipio de Querétaro y por primera vez en los municipios de Corregidora, Ezequiel Montes y Tequisquiapan.

Izara García Rodríguez, coordinadora internacional del encuentro fue la encargada de confirmar estos datos, además de informar que en plataformas digitales tuvieron un alcance de 346 mil 542 asistentes, una cifra que “seguramente seguirá creciendo porque los eventos que se han transmitido en streaming van a estar disponibles sin ningún costo, para cualquier persona que quiera verlos en la página, hasta el día 17 de septiembre”, agregó.

Como en cada edición, este año se comercializó la obra de los autores participantes para impulsar a la industria editorial, siendo Pop bueno, pop malo de Jarvis Cocker el libro más vendido, seguido por El peligro de estar cuerda de Rosa Montero; El invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza; Monstrua. Antología de diez escritoras mexicanas editado por la UNAM, y Cómo ser mujer de Caitlin Moran.

En compañía de las titulares de la Secretaría de Cultura Estatal y Municipal, Marcela Herbert Pesquera y Teresa García Besné, respectivamente, además de la secretaría de Turismo Municipal, Alejandra Iturbe Rosas, la coordinadora internacional confirmó que habrá Hay Festival Querétaro 2023.

Foto: Miguel Cruz | Diario de Querétaro





Al respecto, Herbert Pesquera asintió que buscarán que el festival llegue a Cadereyta y municipios de la Sierra Gorda, así como incrementar la participación de artistas queretanos, principalmente de proyectos musicales.

Este año esperaban la asistencia de 35 mil personas a la séptima edición, pero de acuerdo con Alejandra Iturbe no se llegó a la cifra debido a la falta de conciertos en la programación.

Foto: Miguel Cruz | Diario de Querétaro

“Tal vez no cerramos con ese número, pero se llegó a las expectativas con el festival, con una gran afluencia en todos los eventos; es posible [que haya pasado] porque hubo menos eventos como conciertos en esta edición es que tal vez la razón por la que no llegamos a cerrar con ese número, pero al final la asistencia fue muy buena y creemos que para hacer todavía post pandemia –ya que no hemos abierto al cien por ciento aforos–, creo que tuvimos excelente respuesta del público”, aseveró y agregó que en esta edición se alcanzó una derrama económico mayor a los 40 millones de pesos, así como una ocupación hotelera de entre el 50 y 55 por ciento, tan solo en la capital.

Finalmente, en representación del Hay Festival Izara García Rodríguez entregó a las autoridades locales un cheque por 164 mil 220 pesos, como donación al DIF Municipal de lo recaudado por la venta de boletos.

Cabe mencionar que en esta séptima edición participaron más de 140 conferencistas de 15 países, con temas relacionas con la literatura, periodismo, ciencia, derechos humanos, cultura, entre otros.

Contó con una inversión de nueve millones de pesos por parte de la Secretaría de Cultura y Secretaría de Turismo Municipal, y de cinco millones por parte de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro.

Foto: Donna Oliveros | Diario de Querétaro

