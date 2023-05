Haruki Murakami recibe premio Princesa de Asturias de las Letras 2023

El escritor japonés Haruki Murakami ha sido galardonado este miércoles en la ciudad española de Oviedo con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023.



Al galardón aspiraban 37 candidaturas de 17 nacionalidades entre las que figuraban las del francés Pierre Michon, el británico Julian Barnes, el italiano Erri de Luca y el español Javier Cercas.



Murakami, también traductor y eterno aspirante tanto a este galardón como al Nobel, reside en Estados Unidos y obtuvo un resonante éxito internacional con su obra "Tokio blues", titulada "Norwegian Wood" en su versión original y que se tradujo a más de cuarenta idiomas.

Es el primer autor japonés que gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras en sus 43 ediciones y se suma así a una nómina de galardonados de la que forman parte, entre otros, Mario Vargas Llosa, Miguel Delibes, Carlos Fuentes, Günter Grass, Arthur Miller, Doris Lessing, Susan Sontag, Paul Auster, Margaret Atwood, Leonard Cohen, Philip Roth, Richard Ford, Leonardo Padura o el dramaturgo Juan Mayorga, que lo obtuvo en 2022.

El galardón le fue concedido por "la singularidad de su literatura, su alcance universal, su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental en una narrativa ambiciosa e innovadora", según el jurado.



En el acta reconocen en el autor de "Tokio blues" su capacidad para expresar algunos de "los grandes temas y conflictos de nuestro tiempo: la soledad, la incertidumbre existencial, la deshumanización en las grandes ciudades, el terrorismo, pero también el cuidado del cuerpo o la propia reflexión sobre el quehacer creativo".



"Su voz, expresada en diferentes géneros, ha llegado a generaciones muy distintas. Haruki Murakami es un gran corredor de fondo de la literatura contemporánea", subraya el jurado, que estuvo presidido por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado.



Convertido en autor de culto y traducido a más de cuarenta idiomas, la candidatura de Murakami fue propuesta por María Sheila Cremaschi, directora para España del Hay Festival of Literature and Arts, entidad galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2020.



Hijo de profesores de literatura, Murakami se graduó en Literatura, Música e Interpretación en la Universidad Waseda de su ciudad natal en 1975. Es un apasionado de la literatura norteamericana y de la música anglosajona, regentó durante años un local de jazz en Tokio, al tiempo que traducía al japonés a autores como Truman Capote, Scott Fitzgerald, J.D. Salinger o John Irving.



Su primer libro fue "Hear the wind sing/Oír cantar el viento" (1979), al que siguió "Pinball, 1973" (1980), pero se dio a conocer con su novela "La caza del carnero salvaje" (1982) y en 1985 llegaba "El fin del mundo y el fin de las maravillas".



Influenciado por escritores como Fedor Dostoievsky, Charles Dickens o el citado Truman Capote, Murakami escribió después novelas como "Dance, Dance, Dance" (1988); "Al sur de la frontera, al oeste del sol" (1992); "Crónica del pájaro que da cuerda al mundo" (1994); "Underground" (1997); "Sputnik, mi amor" (1999); "Kafka en la orilla" (2002) y "After dark" (2004).

Su prosa sintética y cinematográfica en la que juega con ficción y realidad cautivó a millones de lectores con una obra en la que destaca la trilogía "1Q84" (2009-10), tres tomos cuyo título homenajea al "1984" de George Orwell además de libros de relatos como "The elephant vanishes" (1993) y "Después del terremoto" (2000), que sitúa la trama en el terremoto que asoló Kobe en 1995 y los ensayos "De qué hablo cuando hablo de correr" (2007) y "De qué hablo cuando hablo de escribir" (2015).



Murakami, que en 2023 publicó su última novela, "The City and its Uncertain Walls", está en posesión de premios como el Frank Kafka (2006), el Premio Jerusalén (2009), el Noma, el Tanizaki y el Yomiuri en Japón y en España fue distinguido con la Orden de las Artes y las Letras 2009 o el Premio Internacional de Cataluña 2011.

El de las Letras ha sido el quinto de los ocho Premios Princesa de Asturias en fallarse este año, todos ellos dotados con la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró, 50.000 euros en metálico, un diploma y una insignia y que serán entregados en octubre próximo durante una ceremonia en el Teatro Campoamor de Oviedo.