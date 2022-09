He estado en temblores, guerras, holocaustos y de eso he querido escribir: Margo Glantz

Tras recibir el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria, Margo Glantz llega a Querétaro para participar en el Hay Festival 2022, donde junto a la escritora Gabriela Jáuregui hablará sobre sus más de 40 años de trayectoria.

“Hoy cada vez soy más escritora por los premios”, bromea la autora de 92 años quien en entrevista recuerda que abrirse paso en el ámbito literario fue muy complicado, sobre todo porque sus homólogos no la reconocían como tal; todavía hoy en algunas biografías y notas periodísticas se afirma que Margo comenzó a escribir a los 47 años.

Puedes leer también: Truman Capote, modelo de gran reportaje, pero machista: Alma Guillermoprieto

“Mi primer libro de ficción lo publiqué a los 47, pero eso no quiere decir que no haya escrito desde antes (…) Lo que pasa es que no había tenido confianza en mi escritura hasta que decidí que debía ser una escritura publicable y entonces empecé a publicar. Aunque no me querían publicar, me publiqué”, recuerda la autora de libros como Las genealogías (1981), Apariciones (1996) y La historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador.

Autora de un sinnúmero de novelas, cuentos y ensayos, entre los que destacan sus trabajos críticos sobre la Malinche y de la obra de escritoras como Sor Juana Inés de la Cruz, Nellie Campobello, Amparo Dávila y Elena Garro, Glantz afirma que hoy está interesada en escribir sus propias memorias, así como un libro sobre los viajes que ha realizado a lo largo de su vida.

“Ahora estoy vieja, tengo poco futuro; estoy viendo al pasado y tratando de escribir mis memorias. Tengo muchísimo trabajo. He hecho muchísimas cosas en mi vida y me ha tocado vivir acontecimientos fundamentales del siglo XX y también del siglo XXI. He estado en temblores, guerras, holocaustos… de todo esto quisiera escribir. También he viajado enormemente y tengo muchísimo material para hacer un libro de viajes que no he podido terminar; quisiera hacer esas dos cosas”.

La autora de Y por mirarlo todo, nada veía (2018) –un libro que habla sobre el problema de la proliferación de discursos e información en las redes sociales– , asevera que a la par de este proyecto, sigue cultivando en Twitter su escritura fragmentaria.

Cultura Se debe exigir a los gobiernos una solución a los problemas de salud mental: Rosa Montero

“Seguramente sabes que yo soy una tuitera muy asidua, lo hago desde el 2011, así que ya llevo 11 años siendo muy constante en esto, ha sido muy raro que no haga un tuit diario (…) Me interesan muchas cosas, me interesa mucho lo que está pasando en el mundo y cosas un poco extrañas… y hay miles de cosas que quedan sueltas y a través del Twitter las apreso en un pequeño texto.

“Así que el fragmento es una de las formas que yo cultivo en la escritura. Cuando el tuit exigía solo 140 caracteres, era una especie de desafío literario muy importante porque en 140 caracteres tenías que decir algo que valiera la pena, de la misma manera que se maneja en el haikú o en el aforismo”.

Sobre estos temas y otros relacionados con su carrera, la autora hablará hoy en el Hay Festival. La cita es a las 17:00 horas en Jardín Guerrero.

A lo largo de su carrera, Margo Glantz ha recibido las prestigiosas becas Rockefeller (1996) y Guggenheim (1998), y más de cuarenta galardones y distinciones, entre los cuales destacan el Premio Sor Juana Inés de la Cruz (2003), el Premio Nacional de Ciencias y Artes (2004), el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances (2010) y la Medalla de Oro por 50 años de docencia en la UNAM (2011).

Es conocida sobre todo por su autobiografía Las genealogías, en la que mezcla sus experiencias de crecimiento como judía en el México católico con las de sus padres como inmigrantes. Sus libros más recientes son Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador (reedición, 2022), Apariciones (reedición, 2022) y Sólo lo fugitivo permanece (2022).

Publicado originalmente en Diario de Querétaro