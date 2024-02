Festival de La Nao Acapulco inicia hoy con gran espectáculo

No hay plazo que no se cumpla ni tiempo que no se llegue, y hoy jueves 01 de febrero del 2024, dará inicio el tan esperado Festival Internacional La Nao Acapulco en su decima séptima edición.

El Festival La Nao Acapulco se realizaría el pasado mes de octubre del 2023, sin embargo este evento cultural fue suspendido por las autoridades debido a los severos daños que dejó a su paso por este destino de playa el huracán Otis, la noche del martes 24 y madrugada del miércoles 25 de octubre.

Será a las 06:00 de la tarde de este jueves cuando la explanada del monumental Museo Histórico Fuerte de San Diego, abrirá sus puertas para dar inicio al acto de inauguración que estará encabezado por la alcaldesa Abelina López Rodríguez y funcionarios del gobierno municipal.

La Dinastía Aguilar estará presente el próximo domingo en el zócalo de Acapulco. /Foto: Cortesía @lanaoacapulco.

El Festival Internacional La Nao, dará inicio con el gran estreno y considerado como la carta fuerte del primer día de eventos el documental denominado “Acuérdate de Acapulco” en las instalaciones del Museo Histórico Fuerte de San Diego.

Mientras que la noche del sábado 3 de febrero se tendrá en la explanada del Parque de la Reina, el espectáculo de la cantante mexicana Susana Zavaleta, y el domingo 4 en el Zócalo de la ciudad, estarán la dinastía de los Aguilar, encabezados por Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo Aguilar, quienes deleitarán a los miles de acapulqueños que acudirán al último día del festival La Nao Acapulco.

Este viernes dos de febrero, las actividades del Festival La Nao, continuarán en la explanada del Parque de la Reina, con la presencia de grupos musicales como La Sonora Matancera.

En esta edición numero XVII, el festival La Nao Acapulco, será itinerante y llegara con grandes espectáculos culturales a las comunidades de Pie de la Cuesta, Tres Palos, así como de algunas colonias populares.