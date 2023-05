Cuestionario Proust: Victoria Maurette

Nacida en Buenos Aires, fue descubierta por Cris Morena para su programa de TV “Rebelde Way”, el cual se hizo muy popular en varios países, y donde Victoria encarnó el papel de ‘Vico’. Actualmente está presentando su nuevo sencillo “La mami”, que está disponible en las plataformas digitales, y preparándose para visitar Chile, Perú e Israel, además de la capital mexicana, donde actuará el 12 de mayo en Planta Baja y el 19 en Freims.





¿El principal rasgo de tu carácter?

La perseverancia.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

No existe la felicidad perfecta, son momentos que surgen. Son pequeños logros, risas, conexiones que se dan, sincronicidades. Pero nada es perfecto, eso es lo más divertido y lo que hace que todo sea tan especial y único.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Mi inseguridad. Este tema lo estoy trabajando bastante. Por suerte cada vez estoy mejor y me quiero más.

¿Y el que más te desagrada de los demás?

La falta de respeto.





¿Tu gran miedo?

No siento que tenga un gran miedo. ¿Miedo a qué? ¿Al fracaso? ¿A estar sola? Sin los fracasos no existirían los éxitos. No existiría el aprendizaje.Y todos estamos solos en esta vida. No tengo un gran miedo, salvo perder a algún ser querido, pero no pienso en esas cosas.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Estoy muy positiva y optimista últimamente, en un momento súper creativo y motivada, escuchando lo que quiero para mí. Empoderada con mi arte.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Puedo aplaudir con las nalgas.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La responsabilidad.

¿La persona viva a la que más admiras?

Mi hija.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

La verdad es que me genera tanto desprecio esa persona, que prefiero ni darle entidad en este diario tan prestigioso.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Va a estar todo bien.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Me parece que este es un tema para el psicólogo.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La forma simple de ver algunas cosas.

¿Y la que más te gusta en una mujer?

El compañerismo y las profundidades emocionales que recorremos.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Yo soy el gran amor de mi vida.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Estoy en un momento muy pleno conmigo, así que ahora.





¿Qué talento te gustaría tener?

Me gustaría poder hacer malabares.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Siento que cambiaría mi impulsividad para ciertas cosas.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Estar haciendo música. Me costó hacerme cargo de este sueño. Por lo menos durante mi adolescencia. Ahora lo estoy haciendo, tengo control creativo de mi proyecto y no tengo miedo de hacer lo que siento. Es mi mayor logro.





¿Dónde te gustaría vivir?

Siento que sería muy feliz viviendo en la playa, hay algo del aire de mar que me hace muy bien. Me renueva.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Bien material, mi casa. Pero lo más preciado que tengo y he creado sin dudas es mi hija.

¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Con mi abuela.





¿Tu pasatiempo favorito?

Suelo estar mirando películas o series en mi casa.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

En Garfield.





¿Cómo te gustaría morir?

No me gustaría sufrir a la hora de morir. Durmiendo sería lo ideal.





¿Tienes un lema?

Siempre como hoy.