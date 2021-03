Russell Crowe ficha por Thor: Love And Thunder

Russell Crowe se unirá al Universo Cinematográfico Marvel en Thor: Love And Thunder. El actor ha fichado por la cinta protagonizada por Chris Hemsworth en un papel hasta ahora desconocido.

Los rumores comenzaron el 26 de marzo, cuando Crowe fue captado en un partido de rugby en Sidney junto a Hemsworth, el director Taika Waititi, Natalie Portman, quien da vida a Jane Foster, y Tessa Thompson, que encarna a Valkyria. Cine James Gunn publica el primer spot de TV de El Escuadrón Suicida

Según Deadline, Marvel esperaba mantener su participación en la cinta en secreto para sorprender a los espectadores con un "divertido cameo", pero este pequeño desliz ha obligado a confirmar su participación.

Crowe ha aparecido recientemente en La voz más alta, La verdadera historia de la Banda de Kelly y Salvaje. Próximamente los fans lo verán en The Georgetown Project, American Son y dando vida al pintor Mark Rothko en el biopic dirigido por Sam Taylor-Johnson. Here are some more photos of Chris Hemsworth, Taika Waititi, Tessa Thompson Natalie Portman, and Jeff Goldblum in Sydney today. Some other people in these photos include Russell Crowe and Isla Fisher



(via Getty Images) pic.twitter.com/9z2617EOAf — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 26, 2021

Completan el reparto Christian Bale como el villano Gorr the God Butcher, Chris Pratt como Peter Quill, Jaimie Alexander como Sif, Sam Neill como Odín, Melissa McCarthy como la falsa Hela y Sean Gunn como Kraglin. El filme también contará con un cameo de Matt Damon, que ya hizo lo propio en Thor: Ragnarok, anterior entrega de la saga.

En cuanto a la trama de la película, que también contará con la participación de muchos de los personajes de Guardianes de la Galaxia, otra franquicia de Marvel, está ya confirmado que girará en torno a la conversión de Jane Foster, el personaje de Natalie Portman, en la nueva Thor. The confirmed cast members of Thor: Love and Thunder as of March 29, 2021 ⚡️ pic.twitter.com/b5k4Hy9neF — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 29, 2021

La primera entrega de la saga se estrenó en 2011 y recaudó 449,3 millones de dólares en todo el mundo. Ya en 2013 llegó Thor: El mundo oscuro, que alcanzó los 644,7 millones a nivel mundial. Thor: Ragnarok se estrenó en 2017 y acumuló 854,1 millones de taquilla. Se espera que Thor: Love and Thunder llegue a los cines el 6 de mayo de 2022.