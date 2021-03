"Ghost of Tsushima" tendrá adaptación al cine

El videojuego "Ghost of Tsushima" sigue cosechando éxitos, luego de la venta de más de 6.5 millones de copias en todo el mundo, ahora se ha anunciado el proyecto que desarrollan Sony Pictures y Play Station para llevar al cine a esta gran saga, que estaría a cargo de Chad Stahelski, director de los filmes de "John Wick".

El videojuego por sí mismo tiene un componente altamente cinematográfico, la historia gira en torno al samurai Jin Sakai, quien tiene que dejar de lado el comportamiento honorable con el que siempre se ha conducido, luego de que la isla de Tsushima es atacada por los mongoles. Para ello deberá desarrollar nuevas y sigilosas técnicas de combate que prácticamente lo convertirán en un "fantasma" que aterrará a sus enemigos. Cine Prohibidas las películas dobladas al español

Esta será la tercera cinta en conjunto entre Sony Pictures y Play Station Productions. El proyecto "Uncharted" cuyo reparto es encabezado por Tom Holland, ya se encuentra en postproducción. También debemos mencionar a la esperada serie para televisión de "The Last of Us", en la que habrá una colaboración con HBO.