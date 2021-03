The Witcher ficha a actor de Juego de tronos y Vikingos

Sin hacer mucho ruido, 'The Witcher: Blood Origin', el spin-off y precuela de la popular serie de Netflix protagonizada por Henry Cavill, sigue viento en popa. Después de que Jodie Turner-Smith ('Queen y Slim') se uniese como la guerrera protagonista, ahora Laurence O'Fuarain ('Juego de tronos', 'Vikingos') ficha participar en el reparto principal para meterse en la piel de un guardián real. Gossip El regreso de otro personaje clave en Anatomía de Grey

Según informa Deadline, el actor irlandés, que interpretó a Simpson en la quinta temporada dela aclamada serie de HBO y a Hakon en la quinta temporada de la ficción de Canal Historia, será Fjall, nacido en un clan de guardianes guerreros que juraron lealtad y protección a un rey. The Witcher: Blood Origin has cast Laurence O'Fuarain as Fjall. Born into a clan of warriors sworn to protect a King, Fjall carries a deep scar within, the death of a loved one who fell in battle trying to save him... pic.twitter.com/nGv1dPk5ny — The Witcher (@witchernetflix) March 26, 2021

Aguerrido y buen luchador, Fjall tiene una profunda herida personal, pues aún sigue atormentado por la muerte de un ser querido que murió en batalla cuando trataba de salvarlo. Un peso emocional que será un factor clave en el desarrollo del personaje en la temporada, pues Fjall se unirá a un extraño grupo de aliados en busca de expiar sus culpas.

Fjall compartirá protagonista con Éile (Turner-Smith), una guerrera de élite que posee la voz de una diosa. La protagonista abandonó su clan y su lugar como guardiana de la reina para perseguir su sueño de convertirse en juglaresa. Sin embargo, en el Continente comienzan a suceder cosas que le obligan a volver a empuñar la espada y a enfrentarse a su destino. Según Netflix, se trata de una "búsqueda de venganza y redención". Welcome to The Continent!

'Blood Origin' está ambientada 1.200 años antes de la historia de Geralt de Rivia. Un relato que parece estar enterrado bajo el tiempo, tras un cataclismo conocido como la Conjunción de las Esferas, cuando los mundos de los humanos, los monstruos y los elfos se convirtieron en solo uno.