"Extremadamente nervioso", LeBron salta a la cancha en "Space Jam: Una nueva era"

Han pasado 25 años desde que la leyenda del baloncesto Michael Jordan saliera de la cancha para entrar en su propia película en "Space Jam".

Ahora, la pelota ha sido lanzada a LeBron James, que al igual que Jordan, entra en el mundo de los Looney Tunes junto a los íconos de los dibujos animados Bugs Bunny y el Pato Lucas.

.@KingJames, Ryan Coogler, @MalcolmDLee, and the filmmaker team take you on the visual journey of A New Legacy in this featurette. 🎬 You want to see this on the big screen July 16 - in theaters and HBO Max*. 🎟→ https://t.co/v80fJKhg5l #SpaceJamMovie pic.twitter.com/sVeb4BgaYv — Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie) July 6, 2021

"Space Jam: Una nueva era" se estrenó el lunes en el complejo de entretenimiento L.A. Live, en el centro de Los Ángeles, donde James habló con los periodistas sobre cómo ponerse las zapatillas de Jordan.

"Estaba extremadamente nervioso por hacer una nueva versión de esta película", dijo. "Pero puse mi corazón en ella, puse mi locura obviamente con los Tunes y me comprometí con ella. Estoy emocionado por lo que la gente va a ver".

La alfombra púrpura se llenó de celebridades, desde Zendaya, que da voz a Lola Bunny, y Don Cheadle, que interpreta al villano Al-G Rhythm, hasta John Legend y G-Eazy, que tienen temas en la banda sonora de la película. Las estrellas del baloncesto Klay Thompson y Anthony Davis también asistieron al estreno.

Más orientada a la familia que la original, en esta secuela James intenta rescatar a su hijo Dom (Cedric Joe) ganando un partido de baloncesto con Bugs Bunny, al que pone voz Jeff Bergman.

James también fue consciente del legado de esta entrega, añadiendo: "Espero seguir haciendo que Michael se sienta orgulloso. Es alguien a quien admiraba de niño y espero que esto sea otro paso en esa dirección".

"Space Jam: Una nueva era" se estrena en cines y se emitirá en streaming a través de HBO Max a partir del viernes.