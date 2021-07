"Black Widow" recauda 215 mdd en su arranque mundial

"Black Widow" de Marvel, uno de los estrenos más esperados de este verano, arrancó su recorrido comercial con una recaudación mundial de 215 millones de dólares en todo el mundo, según datos facilitados por Marvel Studios.

De ellos, 80 millones de dólares provienen de la taquilla en Estados Unidos y Canadá, 78 millones del resto del mundo y 60 millones se han recaudado a través de acceso 'premium' de Disney+.

"Black Widow" es la apertura de taquilla americana más grande desde que comenzó la pandemia de Covid-19, y el fin de semana de apertura americano más grande desde "Star Wars: The Rise of Skywalker" en diciembre de 2019.



En toda Europa, la cinta acumula 41.9 millones de dólares en su primer fin de semana y fue número 1 en todas las taquillas, excepto en Países Bajos e Israel.