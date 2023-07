Nanacamilpa, la mística experiencia de la “danza de las luciérnagas”

La comunidad de San Felipe Hidalgo Nanacamilpa, ubicada al poniente de Tlaxcala, ofrece una experiencia mágica, única y natural en junio, julio y agosto, meses en los que puede apreciarse el ritual de apareamiento de las luciérnagas en su santuario.

Entre los espesos bosques de pino, encino y oyamel, así como las plantas de las verdes matas acompañadas de la tranquilidad de la noche, el espectáculo luminoso tiene lugar. Este 2023 ocurre del 16 de junio al 13 de agosto.

La localidad alberga al menos 25 centros de avistamiento de luciérnagas, especie endémica de Tlaxcala, el único santuario que existe en el país, y se encuentra apenas a dos horas de la Ciudad de México, a unos 130 kilómetros.

Vive la experiencia luminosa en Nanacamilpa

En el camino forestal kilómetro 4 está ubicada la comunidad de San Felipe Hidalgo, que cuenta con una población de mil 861 habitantes rodeada de espesos bosques que le dan un toque místico.

Se trata de una comunidad rural rodeada de un espeso bosque, que desde hace 14 años ha ganado fama por ofrecer durante el verano una cautivadora experiencia.

En 2023 el espectáculo luminoso de las luciérnagas ocurre del 16 de junio al 13 de agosto | César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Debes estar preparado para el espectáculo que dura aproximadamente 50 minutos, tiempo en el que puedes apreciar el ritual de apareamiento de la luciérnaga en más de 200 hectáreas de bosque, que provocan una sensación de caminar en un “reino mágico”.

Ileana García Contreras, administradora del Santuario Santa Clara, explica a El Sol de Tlaxcala que en dos meses la naturaleza regala un espectáculo que debe vivirse con la mente abierta.

El recorrido se hace en total silencio para no perturbar a la especie | César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Refiere que el recorrido se hace en total silencio para no perturbar a la especie, es importante tomar precauciones para caminar sin incidentes y disfrutar la “danza de las luciérnagas”.

Durante el avistamiento no se puede usar el celular, escuchar música o hacer ruido; es mejor portar ropa oscura.

El ritual de apareamiento de la luciérnaga en el bosque provoca una sensación de caminar en un “reino mágico” | César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Previo al avistamiento los paseantes pueden disfrutar del bosque desde temprana hora, en Santa Clara desde las 8:00 horas se programan recorridos en el bosque hasta llegar al punto conocido como “La peña del Tigre” y “Palmeras”, y en caso de que así lo decidan pueden hacer uso de los asadores

Degusta la comida tradicional

Puedes degustar la comida tradicional en los centros de avistamiento, quesadillas, gorditas, tamales, pancita, mixiotes, champurrado. Lo único que no está permitido es ingerir bebidas alcohólicas, para respetar el bosque, pues así lo establece el reglamento del santuario.

Para tomar en cuenta

El clima de Nanacamilpa en verano es semi húmedo y lluvioso, por ello, es importante acudir con ropa abrigadora e impermeable, zapatos cómodos y con suela antiderrapante.

Es importante respetar el reglamento, que consiste en no tocar a las luciérnagas, no extraer flora y fauna del bosque, no usar linterna durante el recorrido, no tomar fotos con flash (a excepción que se cuente con una cámara profesional).

A partir de las 19:00 horas las unidades vehiculares ya no pueden acceder a los Centros de Avistamiento, para no perturbar el ritual y no afectar la sustentabilidad del bosque. La salida programada es después de las 22:00 horas. Está prohibido llegar en moto.

¿Cómo llegar?

En auto puedes viajar en auto desde la Ciudad de México a la comunidad de San Felipe Hidalgo, Nanacamilpa. El costo del viaje redondo puede superar los mil 500 pesos, entre casetas y combustible.

En autobús debes ir desde la Ciudad de México a Calpulalpan, con un costo aproximado de 400 pesos el viaje redondo.

De los 25 centros de avistamiento, solo Laguna Azul, Piedra Canteada y Santa Clara ofrecen servicio de hospedaje en cabañas con un costo de entre 400 y 700 pesos.