¡Happy Birthday! El Príncipe Archie cumple dos años

Alejados del protocolo de la casa de Windsor, el príncipe Harry y Meghan Markle celebraron hoy el segundo aniversario de Archie, luego de que hace un año decidieron vivir en California, Estados Unidos, para mantener una vida independiente.

Coincidiendo con la especial celebración, Meghan anunció la publicación de su primer libro para niños titulado The Bench, inspirado en su primogénito y que cuenta la historia del lazo que une a un padre con su hijo, visto desde los ojos de una madre.

▶️Meghan Markle gana caso de derechos de autor sobre carta a su padre

La obra estará disponible en las librerías el próximo 8 de junio.

A pesar de que la familia británica no atraviesa por un buen momento, no pasó desapercibida la fecha y enviaron sus cariñosas felicitaciones al baby royal a través de sus redes sociales en las que postearon emotivas fotografías.

Wishing Archie a very happy 2nd birthday today. 🎈🎂



📷 Chris Allerton pic.twitter.com/7XMXIKs1Qv — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 6, 2021

La reina Isabel II envió un mensaje de feliz cumpleaños: Deseando a Archie Mountbatten-Windsor un muy feliz segundo cumpleaños", escribió en su cuenta oficial de Twitter, junto a una fotografía de la pareja con el niño recién nacido.

También felicitaron al pequeño sus tíos, los duques de Cambridge, William y Kate y sus abuelos, el príncipe Carlos, el heredero de la corona, y su esposa, Camilla.

Happy birthday to Archie, who turns two today. 🎂



📸 Chris Allerton pic.twitter.com/HwvTBzphJu — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 6, 2021 Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. 🎈



📸 Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2021

Ambas familias publicaron una fotografía del bautizo de Archie, con la leyenda “Feliz cumpleaños a Archie”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Nacido en Londres el 6 de mayo de 2019, Archie Mountbatten-Windsor es el séptimo en la línea de sucesión, aunque no tiene título, y, aunque se le ha visto poco en público, en diciembre se le pudo oír en un podcast de sus padres para Spotify, diciendo unas palabras con acento americano.