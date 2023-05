Carlos III, un rey poco popular ante el reto de modernizar la monarquía

Londres, Inglaterra.- Carlos III, que será coronado este día, era uno de los miembros menos apreciados de la realeza británica hasta que subió al trono y, aunque su popularidad mejoró, enfrenta ahora el reto de pilotar una complicada modernización monárquica.

El nuevo rey fue proclamado en una sobria ceremonia el 10 de septiembre de 2022, dos días después de la muerte de su madre, en cuya inmensa sombra siempre había vivido.

Lee también: La fortuna de Carlos III supera a la de Isabel II, ¿a cuánto asciende?

Isabel II, fallecida con 96 años, sigue siendo pese a su fallecimiento la figura más popular de la familia real (80 por ciento en el primer trimestre de 2023, según YouGov), seguida por su hija Ana (66 por ciento) y su nieto William (65 por ciento).

A sus 74 años, Carlos III finalmente será coronado como rey de Inglaterra. | Foto: AFP

Junto a su popular esposa Kate (65 por ciento), el príncipe de 40 años está llamado a reinar después de Carlos III, quien a sus 74 años deberá allanar el camino entre la muy tradicional monarquía de su madre y la moderna realeza prometida por la joven pareja.

Tras su llegada al trono, la bajísima popularidad que tuvo como príncipe se disparó, situándose ahora en el quinto lugar, con un 55 por ciento.

Te recomendamos: ¿Cómo son las 3 coronas que usarán Carlos III y Camila?

En sus múltiples desplazamientos, se esforzó por mostrarse cercano y cálido, además de activo en temas diplomáticos como la guerra de Ucrania y colaborativo en cuestiones sensibles como la investigación de los lazos históricos de la monarquía con la esclavitud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Royal Family (@theroyalfamily)

Sin embargo, no logra afianzar su imagen, especialmente entre los más jóvenes, pese a compartir con ellos una pasión de larga data por la ecología y la lucha contra el cambio climático.

Bajo el lema "Not my king" (no es mi rey), las protestas se multiplicaron en los últimos meses y varios jóvenes fueron juzgados por lanzarle huevos, aunque nunca le alcanzaron.





LA REPÚBLICA SE FORTALECE

La coronación de Carlos será aprovechada por los republicanos como una oportunidad para deshacerse de la monarquía. El principal movimiento antimonárquico de Gran Bretaña se reunirá a lo largo de la ruta de la procesión junto a una estatua de Carlos I, quien fue decapitado en 1649, lo que lleva a un República de corta duración.

Supporters of Republic, un grupo fundado en 1983 que hace campaña por un jefe de estado electo, está planeando la mayor protesta de su historia. Creen que el ascenso de Carlos al trono presenta su mejor oportunidad de acabar con la monarquía , cuya historia se remonta a más de mil años.

Foto: AFP

Graham Smith, su líder, ve la gran coronación en la Abadía de Westminster de Londres como la oportunidad perfecta para exponer lo que él considera una institución anacrónica que no tiene cabida en una democracia del siglo XXI, particularmente en un momento en que las personas enfrentan la peor crisis del costo de vida en décadas.

Cuando el rey recién coronado pase en su carruaje dorado , a través de calles llenas de decenas de miles de simpatizantes, planean abuchear en voz alta y corear "no es mi rey".

No te pierdas: Los dos carruajes que llevarán a los reyes Carlos III y Camilla hasta el trono

Las encuestas muestran que Carlos es menos popular que su madre, la reina Isabel , la segunda monarca reinante más larga del mundo, cuya muerte el año pasado marcó el final de una era en Gran Bretaña.

Smith dijo que el respeto del público por la reina significaba que había sido un "obstáculo" para la causa republicana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

"Creo que la monarquía está en muchos problemas porque ha perdido a su jugador estrella, el apoyo claramente está disminuyendo, el interés está disminuyendo y eso es un gran problema para ellos", dijo Smith a Reuters.

"Carlos no ha heredado la deferencia, el respeto y el servilismo que disfrutaba la reina, por lo que la gente está mucho más dispuesta a desafiarlo".

La monarquía británica remonta su historia a Guillermo el Conquistador, quien invadió Inglaterra en 1066, aunque la realeza gobernó el mosaico de reinos que se extendía por lo que se convirtió en Inglaterra, Escocia y Gales durante siglos antes de eso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Royal Family (@theroyalfamily)

Si bien la monarquía ha cedido gradualmente el poder al parlamento a lo largo de los siglos, el rey o la reina aún desempeñan un papel importante, aunque casi totalmente simbólico, en la vida británica, como el nombramiento de los primeros ministros y el sistema judicial.

Smith predice que el apoyo a la familia real seguirá disminuyendo, y que un futuro gobierno eventualmente decidirá celebrar un referéndum sobre el tema.

“La gente más joven se está alejando de la familia real en masa”, dijo. "La reina era la monarquía para tanta gente. Estaban dispuestos a suspender la incredulidad y suspender el juicio. Ahora ella no está allí, ya no está allí para proteger a la monarquía".