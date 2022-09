Así fue la vida personal de Isabel II

La reina Isabel II se convirtió no sólo en la cabeza de la familia británica, sino en todo un icono a nivel internacional.

Era una mujer aparentemente fuerte, con un carácter propio de una reina, discreta en temas personales y hasta en los escándalos y polémicas de la familia real, en todo momento se mantuvo en un punto neutral.

Aunque su vida siempre ha sido un misterio, durante todo su reinado se fueron despejando algunas incógnitas que giran en torno a su vida personal.

Su nombre completo es Isabel Alejandra María (en inglés, Elizabeth Alexandra Mary) y tuvo una hermana, la princesa Margarita quien falleció el 9 de febrero del 2002.

Fue la primogénita del entonces príncipe Jorge, duque de York, nacida el 21 de abril de 1926 en Mayfair, Londres, un barrio de la ciudad de Londres, perteneciente al distrito de la Ciudad de Westminster, situado en West London y es una localidad lujosa de elegantes casas estilo townhouse georgianas, hoteles exclusivos y restaurantes gourmet.

Fue bautizada bajo la religión anglicana en la capilla del palacio de Buckingham y su título real antes de ser reina fue su alteza real, la princesa Isabel de York. Lilibet, fue el apodo que le dio el rey Jorge VI.

La entonces princesa tuvo una infancia feliz, rodeada de corgis, sus favoritos, y de caballos, considerada su segunda pasión. Según las crónicas, su sueño al crecer era convertirse en actriz, sin embargo su vida cambió repentinamente, debido a que por azares del destino, se convirtió en la heredera al trono británico.

Isabel II no estaba destinada a reinar pero la abdicación de su tío Eduardo VIII para poder casarse con la estadounidense Wallis Simpson, cambió el escenario de sucesión y su padre asumió el trono en diciembre de 1936, de tal forma que Isabel se convirtió en heredera con tan solo diez años.

Isabel II no asistió formalmente a la escuela, pero fue preparada por los mejores tutores de Inglaterra en su época, Elizabeth destacaba por sus estudios en historia constitucional, leyes y literatura, formándose para el rol que asumiría inesperadamente a los 25 años.

La princesa Isabel se casó con su primo tercero, el duque de Edimburgo, el 20 de noviembre de 1947. Alrededor dos mil invitados asistieron a la ceremonia en la abadía de Westminster.

El biógrafo oficial del padre de la reina contó que ella se enamoró de él desde que tenía tan sólo 13 años, deslumbrada por su venerable imagen de cadete.

“Isabel se enamoró por completo de su esposo, desde la primera vez que lo vio, desde entonces no existió nadie que no fuera más que el, era guapísimo, un hombre griego, alto, rubio, como no se iba a enamorar y así se casó, enamorada perdidamente”, compartió Eugenia Garavani, experta en realeza a El Sol de México.

Era madre de cuatro hijos, abuela de ocho nietos y bisabuela de doce bisnietos. Charles príncipe de Gales, Anne princesa real, el príncipe Andrew de York y el príncipe Edward, conde de Wessex. Su majestad es la abuela de los príncipes William y Harry, Peter y Zara Philips, Beatrice y Eugenie de York y Lady Louise y James Mountbatten-Windsor.

Otros de sus hobbies fueron la lectura y la comida, de la cual era una amante del buen comer. Incluso su cena se planifica con semanas de anticipación, le gustaba comer aves que se crían en los palacios, también era cafetera, fanática de la mermelada y de los huevos revueltos.

Algo que no es común que se platiqué en público, es que uno de sus placeres, era degustar de vez en cuando de una copita de ginebra inglesa, con mucho hielo.

Su alteza real la reina Isabel es la monarca con más tiempo en el trono británico, y se ha hecho la referencia principal para la realeza alrededor del mundo.

En sus labores, la reina Isabel II fue la presidenta o patrona real de más de 600 caridades, cubriendo áreas como las artes y la cultura, el sector de salud, el financiamiento para la ciencia y la tecnología y múltiples causas que apoyan la preservación del ambiente y la vida silvestre.