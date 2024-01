La defensa inquebrantable de la Constitución

Este año conmemoramos el 107 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Ley fundamental que ha sido la piedra angular y hoja de ruta de nuestra nación desde su promulgación en 1917. Sin embargo, en medio de la conmoración, nos encontramos ante un desafío significativo.

Al respecto, el titular del Poder Ejecutivo Federal dio a conocer que el próximo 5 de febrero presentará un paquete de reformas constitucionales, entre las que se destacan iniciativas para el bienestar, salarios mínimos, pensiones de los trabajadores, la reforma del Poder Judicial Federal, así como una en materia electoral, entre otras.

Lamentablemente, la tendencia que marca el objetivo de estas reformas no está encaminada con una real estrategia para mejorar en la calidad de vida de las personas, ni en el sostenimiento del Estado Constitucional de Derecho, pues más bien se trata de una estrategia electoral que pudiera a futuro traer altos costos para la estabilidad política y económica del país.

No olvidemos que la Constitución de 1917 ha sido un faro que guía nuestro sistema jurídico y político, marcando el camino hacia la justicia, la equidad y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. No obstante, las recientes propuestas de reforma, que incluyen el debilitamiento del Poder Judicial de la Federación y la manipulación de las reglas electorales, plantean un peligro para la integridad y la independencia de nuestras instituciones.

Uno de los principios fundamentales de la Constitución es la separación de poderes, una salvaguarda esencial para evitar la concentración excesiva de autoridad en una sola rama del gobierno. Por ello, el intento de cooptar al Poder Judicial amenaza directamente esta separación, poniendo en peligro la capacidad del sistema de controlar y equilibrar el ejercicio del poder. La independencia judicial es un pilar esencial de la democracia, garantizando que la justicia prevalezca sin interferencias políticas.

Asimismo, las propuestas en materia electoral plantean una amenaza a la representatividad y legitimidad del gobierno. Una democracia robusta se basa en elecciones libres, transparentes y justas. Cualquier intento de manipular estas reglas socava la esencia misma de la democracia.

La participación ciudadana, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos son los cimientos sobre los cuales se construye una sociedad justa y equitativa. No podemos permitir que se erosionen estos principios en aras de intereses partidistas o personales.

La historia nos ha enseñado que las constituciones sólidas son la base de sociedades prósperas y estables. La nuestra, con más de un siglo de existencia, ha resistido la prueba del tiempo y ha sido una luz evolutiva para nuestras decisiones y acciones como nación. La defensa de estos principios no es solo un acto de preservación histórica, sino una responsabilidad con las generaciones futuras.

En este aniversario, recordemos el valor y la importancia de nuestra Constitución. Invitemos a la reflexión sobre los desafíos actuales y el compromiso de cada ciudadano con la preservación de los principios que nos definen como sociedad. La lealtad a nuestra Carta Magna es la salvaguarda contra cualquier intento de erosionar los cimientos de nuestra democracia. En este momento crucial, la unidad y la determinación de la ciudadanía son las herramientas más poderosas para defender y preservar la esencia de nuestra Constitución Mexicana.