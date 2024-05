El próximo 2 de junio de 2024, México vivirá una jornada electoral histórica en la que se elegirán 20,708 cargos. Esta es una oportunidad sin precedentes para que más de 98 millones de mexicanos se levanten y hagan oír su voz en un momento crítico para el país, donde las decisiones políticas definirán nuestro futuro.

El acto de votar no solo es un derecho fundamental, sino una responsabilidad cívica que tiene el poder de moldear el futuro de México. De hecho, votar es piedra angular de la democracia. Es la manera en que la ciudadanía puede influir directamente en la dirección que toma el país.

No obstante, el abstencionismo es un problema recurrente en muchas democracias, y México no es la excepción. Las razones para no votar pueden variar desde la apatía hasta la desconfianza en el sistema político. Sin embargo, es importante recordar que cada voto cuenta y que la participación puede marcar la diferencia.

Una alta participación electoral es indicativa de una sociedad informada, comprometida y consciente de su rol en la construcción de un gobierno legítimo y representativo. Cuando más ciudadanos votan, los resultados reflejan mejor la diversidad de opiniones y necesidades de la población. Esto fortalece la legitimidad de los elegidos y fomenta un gobierno que debe responder a una amplia base de electores, promoviendo políticas públicas que busquen el bienestar general.

Por ello, es un error común pensar que un solo voto no puede hacer una diferencia. La historia está repleta de ejemplos donde elecciones se han decidido por márgenes mínimos, pues cada voto vale, más en un sistema electoral mixto como el que tiene México,

Así, en nuestro país, cada sufragio tiene el potencial de influir en la composición de los órganos legislativos, la elección de gobernadores y presidentes municipales, y en la renovación de la Presidencia de la República.

En esta dinámica es clave un estado constitucional de derecho que proporcione el marco legal necesario para asegurar que las elecciones sean justas y transparentes. Instituciones independientes, como tribunales electorales, juegan un papel crucial en supervisar los procesos electorales, resolver disputas y asegurar que se respeten los derechos de los votantes. Sin este marco legal, la democracia puede ser fácilmente corrompida por fraude, coerción y manipulación.

También, es relevante precisar que antes de acudir a las urnas, es crucial que la ciudadanía se informe sobre los candidatos y sus propuestas. Un voto informado es un voto poderoso.

Dicho lo anterior, las próximas elecciones del 2 de junio representan una oportunidad crucial para que las y los mexicanos ejerzan su poder democrático.

En este acto sencillo, pero poderoso reside la esperanza de un mejor futuro para todos. La participación masiva y consciente en estas elecciones es la clave para que la democracia mexicana siga fortaleciéndose y respondiendo a las verdaderas necesidades de su gente.

No dejemos pasar esta oportunidad histórica. Acudamos a las urnas, informémonos, votemos con conciencia y responsabilidad. El futuro de México está en nuestras manos, y juntos, podemos marcar la diferencia. Tu voto cuenta, tu voz importa. ¡Hagamos que se escuche!