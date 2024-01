Actos vandálicos en Tabasco fueron magnificados: comandante militar

Los hechos ocurridos el pasado jueves 4 de enero de 2024 en varios negocios situados en colonias y rancherías de la periferia de Villahermosa, Tabasco, se trató de actos vandálicos que fueron magnificados con la intención de generar inestabilidad, aseguró el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán González.

En entrevista previo al banderazo de salida del operativo Tabasco Seguro, el comandante reiteró los dichos de las autoridades estatales, al afirmar que dichos actos fueron perpetrados por bandas delictivas locales, descartando la existencia de cárteles en la entidad.

Morán González dijo que los asaltos "fueron actos vandálicos; se robaron cigarros, fue la intención de generar inestabilidad, sin embargo, en menos de una hora teníamos controlado con el despliegue inmediato del personal, estos actos vandálicos no buscaron más que incertidumbre en la población".

Enfatizó en la importancia de que los ciudadanos contribuyan a no difundir noticias falsas y que verifiquen toda información que llegue a sus manos: "es necesario que se mantengan al tanto de los canales oficiales porque siempre existe un sistema de "rumorología" o de falsas noticias, que si bien, sí ocurrieron actos vandálicos, también es un hecho que se magnificaron en cuestiones que ya no existían o seguían diciendo que habían cosas cuando ya no las había", indicó.

"Nuestra labor fundamental como ciudadanos es corroborar la información que nos dan, eso es parte fundamental, recuerden que la ciudadanía son actores y factores fundamentales en la propia gobernancia de los estados".

Grupos delictivos locales se autonombran

Afirmó que en Tabasco no tenemos cárteles, "realmente son un grupo de vándalos que son los mismos; antes se llamaban La Barredora, después ellos se ponen Cártel del Noreste cuando ya no les conviene ser Barredora, y luego ya después se llaman Cártel de Jalisco. Ellos se están autonombrando. Son células delictivas, bandas delincuenciales locales; no hemos tenido en las detenciones que hemos hechos gente foránea", agregó.

Despliegue de más de 2 mil 500 elementos

Al referirse al operativo, señaló que "AMLO ordenó el reforzamiento de la seguridad y nosotros llegamos a prestar la coadyuvancia en materia de seguridad con las autoridades estatales y municipales", dijo Morán González.

El comandante militar aseguró que las corporaciones tendrán presencia en los principales municipios para coadyuvar en el reforzamiento de las actividades en materia de seguridad.

"Somos más de 2 mil 500 elementos que estamos en este momento que vamos a desplegar", agregó.

