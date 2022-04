Baja 15.4% el nivel de presas de Guanajuato

IRAPUATO. De febrero a marzo de este año, las presas de Guanajuato tuvieron una reducción de 15.4 por ciento en su almacenamiento y, si bien se tiene más agua en los embalses del estado durante el primer trimestre de este año que la que había en el mismo periodo del 2021, preocupa que en sólo un mes se hayan consumido 185 hectómetros cúbicos de líquido equivalentes casi a dos veces la capacidad que tiene la presa La Purísima.

José Carlos Martínez Alatorre, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien actualmente elabora su investigación El Bajío mexicano y la crisis de agua, dijo que se ha vuelto preocupante que estados como Guanajuato no aprovechen el agua que tienen cuando hay años con más lluvias, como lo fue 2021, no sólo para asegurarse la disponibilidad del líquido, sino para recargar sus mantos freáticos. “Guanajuato tiene que pasar a un esquema de mejor aprovechamiento de su agua; se desperdicia mucha todavía en el proceso de producción de alimentos y es líquido que sólo se tira, ni siquiera llega al subsuelo para abonar a recargar los mantos freáticos”, comentó el investigador de la UNAM.

De acuerdo con el reporte del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas elaborado con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en Guanajuato actualmente las cinco presas monitoreadas por el Gobierno federal están a 74 por ciento de su capacidad, con mil 19.6 hectómetros cúbicos de agua; sin embargo, de febrero a marzo la disponibilidad de líquido en estos embalses disminuyó en 185 hectómetros, lo cual no es normal, dijo José Carlos Martínez. “Son dos presas; que en un mes te acabes el agua de dos presas del tamaño de La Purísima es muchísimo, sobre todo porque no es época de riego, no es época en donde estemos usando el agua para producir o alimentar ganado, entonces es preocupante la situación ya sea porque estamos teniendo procesos de evaporación más rápidos, pero también porque estamos dejando ir esa agua por ríos cuando podríamos retenerla”, expuso el investigador.

MEJOR USO DEL AGUA

José Carlos Martínez dijo que el primer esbozo del proyecto Agua sí para Guanajuato, con el cual el mandatario Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el Gobierno federal ven una opción para garantizar agua al Corredor Industrial, lo que “permitirá hacer un uso más racional del agua, es decir, ya no estaríamos regando a chorros, que es en donde más se desperdicia, sino que ya pasaríamos a un esquema de mejo aprovechamiento y el estado tendría producciones más rentables”.

En esta apreciación coincidió el Consejo de la Cuenca Lerma Chapala, que en marzo de 2021, su entonces presidente Roberto Castañeda Tejeda, expuso que en cuanto al agua de riego sólo se tenía una eficiencia de 47 por ciento, es decir, que sólo esa cantidad de los 352 mil productores de dicha cuenca usaban correctamente el agua y el resto la desperdiciaba. “En el sector agrícola tenemos una superficie de 834 mil 372 hectáreas, de éstas, 64 por ciento corresponden a la pequeña irrigación y 35 por ciento se integran a los Distritos de Riego que tenemos en la cuenca y aquí el dato a reflexionar es que tenemos calculada una eficiencia de 47 por ciento y si nosotros mejoráramos, la eficiencia la subiéramos a 90 por ciento, estaríamos hablando, nada más para que podamos dimensionarlo, de que podríamos darle agua para uso público urbano durante 21 años a la ciudad de Querétaro, es así de grande el beneficio que podríamos tener o que tenemos si mejoramos la eficiencia en el campo”, explicó el investigador.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de la Conagua, en Guanajuato 44 de los 46 municipios presentan una condición de sequía o resequedad anormal de los suelos, a pesar de que durante 2021 tuvieron lluvias copiosas.