Pide Añorve no politizar el tema Ayotzinapa

El senador de la república Manuel Añorve Baños pidió no politizar el tema de Ayotzinapa ante las investigaciones y detenciones que se han dado en los últimos días.

Entrevistado en Acapulco al acompañar a su compañero de legislatura Ricardo Monreal Ávila, señaló que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, ha tenido la mejor disposición para resolver el tema de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero.

“Que se respete el proceso que no se politice la justicia y no se judicialice la política, al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, mi afecto, mi aprecio y yo siempre he visto que ha estado en la mejor disposición para poder colaborar en este lamentable”, opinó el legislador por Guerrero.

Añorve Baños refirió que no se debe de perder de vista el objetivo principal de la aparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y darle la respuesta a los padres que tanto han sufrido en ese acontecimiento.

Por otra parte Añorve Baños lamentó el asesinato del periodista Fredid Román dijo que se tiene que hacer una investigación por parte de la Fiscalía para que no quede en la impunidad como muchos otros casos.