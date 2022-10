Morena cierra filas rumbo a la elección de gobernador de 2023 en Edomex

El senador Higinio Martínez Miranda y su agrupación Mexiquenses de Corazón callaron rumores este jueves, pues cerraron filas, en torno a la senadora Delfina Gómez Álvarez, y le ofrecieron su apoyo sin condicionamiento alguno, sin amagos, trampas, ni doble lenguaje.

La también coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México aprovechó para señalar que no está enferma, llamó a la unidad de Morena y pidió tanto a Higinio Martínez, como a Horacio Duarte apoyarla en los trabajos que llevarán a cabo.

Entre gritos de unidad, Higinio Martínez señaló que algunos pensaban que la reunión no podía darse, pero la realidad de su partido es más que clara y este 20 de octubre pidió a morenistas y adversarios no olvidar la fecha.

Recordó que él fue el primero en invitar a Delfina Gómez y le expresó que cuenta con el apoyo de todos los presentes entre ellas y ellos la dirigencia estatal de Morena, integrantes de ayuntamientos, ex alcaldes, diputadas y diputados locales y federales.

"Usted contará con todo nuestro apoyo desde nuestro barrio, desde nuestro pueblo, nuestra colonia, nuestro municipio y distrito", y recordó que la apoyaron en 2017.

Señaló que él respetó, respeta y respetará la decisión de su partido hasta el día del triunfo de Delfina Gómez por congruencia, pues no tiene una ambición vulgar, aunque tuvo una aspiración legítima, pero no desorbitada y afirmó que el Estado de México merece que todos los dirigentes, liderazgos y actores de Morena vayan juntos por la transformación de la entidad con Delfina Gómez al frente.

“Maestra, sin condicionamiento alguno, sin amagos, sin trampas, sin doble lenguaje, tenga la certeza que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, en esta etapa donde usted va a coordinar los trabajos de morena de la cuarta transformación que cuando llegue momento legalmente que sea lo que todos queremos que sea".

Refrendó su respeto a Gómez y dijo que él no podría tomar otro camino, pues nunca mintió y siempre dijo que la o el abanderado sería de Texcoco.

Refirió que quieren ser parte de la transformación porque la gente confía en ese partido como una opción de cambio, por lo que se requiere hacer un esfuerzo unitario y trabajar por un momento histórico para el 2023.

“Por ello, reitero todo nuestro apoyo incondicional, porque no queremos esperar seis años más para derrotar el Prieto que tanto daño ha hecho. Ha llegado el momento con usted al frente, de decirle a los priistas que ya llegó su hora, que ya se tienen que ir, ya cobraron muchos finiquitos, ya no hay nada que les podamos deber”.

La coordinadora de los Comités de la 4T en Edomex, Delfina Gómez Álvarez, agradeció el encuentro, al senador Higinio Martinez y a Horacio Duarte, con quienes tienen una relación de amistad que no se ha truncado y negó que existan enojos o diferencias.

“Uno no puede enojarse con quien conoce de toda la vida y nos dio la oportunidad de participar como presidenta de Texcoco, que le apostaran a eso, siento un cariño muy especial por ustedes”, afirmó.

Delfina Gómez descarte enfermedad

Delfina Gómez Álvarez sostuvo que no está enferma del corazón y dijo que los logros de su partido han sido gracias a todos los liderazgos, pero concretar el Movimiento solo se logrará con trabajo, unidad y lealtad, y aunque no será fácil, “con nosotros no van a poder”, afirmó.

En próximas fechas, señaló, habrá reuniones para preparar un “ejército para el cambio”, y trabajo en equipo no solo de estructuras de Comités, sino de capacitación.

Pidió a las y los diputados federales y locales, alcaldes y alcaldesas y liderazgos de los 125 Ayuntamientos presentes no perder de vista a la gente y escucharla.

“Vamos a fortalecer la esencia de Morena con los principios de honestidad, humildad y compromiso; confío en que cada uno vamos a hacer el mejor esfuerzo”.

Por su parte, Horacio Duarte sostuvo que el encuentro fue una muestra de la voluntad por la confianza depositada en ellos ppr millones de mexiquenses de incluir, sumar y proyectar al movimiento ganador.

“No hay otra forma de derrotar a aquellos que se sienten dueños de nuestro estado más que con unidad que se construye en los hechos y no sólo con palabras; en territorio y no sólo en eventos; hermanándonos y no sólo en redes sociales”.

Señaló que él llegó a sumarse al servicio del movimiento y dijo que Delfina Gómez recorrerá la entidad para organizar las más de 6 mil secciones electorales para lograr la alternancia y el cambio en el estado. Los enemigos de enfrente, afirmó, “se quedaron con las ganas”.

“Que se queden a discutir su alianza si el PRI le cede al PAN la candidatura, o si el PRI le cede al PAN", pero aseguró que como se laa pongan: solos, separados, o en montón, hay fuerza y les van a ganar.

Delfina Gómez también advirtió que el tema no es de grupos, ni de organizaciones, sino del ideal de Morena y la transformación.

La asamblea donde se realizó el cierre de filas fue con más de dos mil integrantes del Movimiento Mexiquenses de Corazón, donde el senador Higinio Martínez Miranda reiteró el apoyo incondicional de los liderazgos de los 125 municipios, alcaldes, diputados federales y locales, para la encomienda de Delfina Gómez, como Coordinadora de los Comités de la 4T en el Estado de México.

Al evento, además de Delfina Gómez, Martínez Miranda y Horacio Duarte, acudieron el diputado Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura y líder de la bancada de Morena, la presidenta del Comité Estatal, Martha Guerrero; el Secretario general, Nazario Gutiérrez y Nancy Nápoles, titular del Consejo Político Estatal.

