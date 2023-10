El PRI no deberá cerrar la puerta a las mujeres en elección del 2024

De cara a la definición de los aspirantes a las distintas candidaturas a cargos de elección popular para el proceso del 2024, integrantes de la organización social ORMIX en Guerrero, demandaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) no cerrar las puertas a las mujeres para participar en la elección venidera de acuerdo a la ley que determina la paridad del género.

La ex regidora municipal por el PRI y presidenta de la organización social ORMIX, Brígida Rosa María Trani Torralba, consideró que el tricolor no está en las mejores condiciones para evitar que las mujeres ocupen las candidaturas que les corresponde, no sólo por ley, sino también por la fuerza electoral que representan.

Indicó que si el PRI toma una decisión negativa, las mujeres que están listas y preparadas para contener por un cargo de elección popular, se manifestaran lo que complicaría la situación interna no sólo para el tricolor, sino para los partidos del PAN y PRD que forman el llamado Frente Amplio por México.

Dijo que las mujeres van a esperar los tiempos que marca la ley para que el PRI, consideré a todas aquellas que, si pueden ser competitivas, y no a las que pudieran ser recomendadas por alguien o por alguna corriente al interior del instituto político.

“Por supuesto que será complicado, si no se cumple con la norma de la equidad de género, porque las mujeres nos vamos a manifestar de esa decisión, porque ya estamos decididas a seguir luchando por cada uno de los espacios que nos corresponden, en mi caso estamos trabajando en 13 municipios del estado y en estos municipios, se sabe del trabajo que ya tenemos”, dijo.

Insistió esperar que, en los partidos del Frente Amplio por México, se tomé en cuenta a las mujeres, porque de otra manera se levantara la mano por las candidaturas dentro de una gran manifestación.

Indicó esperar que ya se terminen las “Juanitas” para este proceso electoral del 2024, y que no se puede seguir solo con las mujeres como aparta espacios para después ser despojadas de un cargo de elección popular.

Manifestó que el ser dos mujeres las candidatas a la presidencia de México, debe de ser considerada como una verdadera apertura para que este sector de la sociedad, ahora si tenga lo que por ley le corresponde.