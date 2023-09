Ciudadanos cierran filas en defensa de la familia y los valores

La agenda de la comunidad LGBTI 2030 presuntamente pretende influir entre la niñez la hipersexualización y degradar los valores, aseguró el presidente de la organización política Voox Guerrero, Alejandro Reyes Martínez, quien rechazó que su postura sea homofóbica y puntualizó que están a favor de la familia.

Lea también: México, segundo lugar con más crímenes de mujeres trans

En conferencia prensa que ofrecieron miembros de la dirigencia estatal de esta organización política en el auditorio del Parque Papagayo, hubo coincidencia que se debe dar el debate y abordar este tema tan delicado, porque pone en serio riesgo a los menores de edad, de quedar expuestos a este intento de blanqueamiento de la pedofilia.

Estado Turismo sexual y pedofilia se anclan en Acapulco

El también activista y abogado por la Universidad Autónoma de Guerrero, aseguró que este levantamiento que se está dando a nivel global, "lo están disfrazando porque son pedófilos los que están tras este movimiento, el cual, por cierto, fue formado por un pedófilo" (sic).

"Hay que decir las cosas de frente, no esconderse, porque los niños están siendo víctimas en este momento de una hipersexualización por todos los medios, incluidas todas las redes sociales, en donde, lamentablemente, los menores de edad tienen más acceso a la pornografía que a los alimentos", señaló.

Reyes Martínez por eso puntualizó que Voox Guerrero promueve el respeto, pero que en ningún momento se pretenda lastimar a los más débiles, a los más vulnerables. "Los niños no son del estado, no son objeto de realización personal, por eso hay que cuidarlos y protegerlos", dijo.

Aclaró que no están en contra de la comunidad homosexual, lésbico-gay, están a favor de la inclusión, la no discriminación y la creación de un mundo mejor para todos, incluidas las personas LGBTI, pero no comparten la idea de vulnerar los derechos de las y los niños.

Local Prostitución, flagelo que sobrevive en el centro de Acapulco

"Nosotros no compartimos que se legisle para que las y los niños puedan ser mutilados de sus genitales para convertirlos en trans, creemos en la igualdad de género y en la familia como tal, pero siempre estaremos en contra de que se vulnere los derechos del sector más débil de nuestra sociedad", precisó.

En ese marco, la dirigente del Comité Directivo Municipal, Palmira Arellano Maldonado, respaldó lo dicho por Alejandro Reyes, de que los padres de familia tienen el derecho de educar a sus hijos de acuerdo a sus valores, la libertad de credo, porque alertó que se promueve el odio desde el poder y la división de hombres y mujeres.

Luchan por convertir a una mujer en una mera construcción social, donde cualquier cosa puede ser mujer por el simple hecho de quererlo, se burlan de su fe y promuevan la cultura de la oscuridad a través de los medios de comunicación, se ríen de quien trabaja y adulan a quienes les tiran migajas.

Por eso no están de acuerdo con estos actos que van en contra de los valores, defenderemos nuestras creencias cristianas, los valores y nuestra cultura, así como la naturaleza humana, vamos a defender la vida, el derecho a disentir, a no estar de acuerdo y pronunciarse en contra de la no ideología de género, no a la infancia trans, no al lenguaje inclusivo y no al aborto, apuntó.