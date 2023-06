Casi en ruinas edificio del PRI en Acapulco

Con el paso de los años, toda obra se deteriora si no tiene un trabajo de rehabilitación, y éste es el caso en el que se encuentra hoy en día el edificio de tres niveles donde aún funciona lo que queda del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Luego de los descalabros electorales en el municipio y posteriormente en el estado, aquellas instalaciones que eran ampliamente concurridas por la base conformada por líderes de colonos y seccionales que buscaban apoyos, hoy recibe a escasos, casi nulos militantes.

Ubicado sobre la avenida Cerro Azul 103 del Fraccionamiento Hornos Insurgentes, se encuentra el edificio del que, en los años 80, fuera el partido político más poderoso no solo en Acapulco y el estado de Guerrero, sino en el país, el Revolucionario Institucional, hoy prácticamente convertido en ruinas, sin una pintura nueva que deja ver los estragos que le provocó el haber dejado de ser el partido en el poder.

Hoy en día, el edificio del PRI, se encuentra sucio, con basura en su gran explanada que, en otros años, se encontraba limpia ante la llegada de cientos y cientos de sus militantes que acudían a solicitar cualquier tipo de gestión para sus colonias, cosa que hoy se acabó debido a que no hay más recursos ni el poder que los caracterizaba al tener los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal.

En aquella época, todos los priistas buscaban tener la presidencia del PRI en Acapulco, debido a que esto representaba una catapulta para llegar por lo menos a ocupar una regiduría en el cabildo de Acapulco, hoy el mal estado del edificio demuestra que ya no hay ni el mínimo interés de llegar a presidir el Partido Revolucionario Institucional en este destino de playa considerado como la corona de la política en el estado.

El edificio del PRI, que tiene una vida de más de 40 años, en estos momentos, no tiene ni sanitarios en buen estado, no cuenta con un servicio eficiente de agua potable debido a supuestos adeudos con la Capama, no tiene vidrios en las ventanas del salón donde se realizaban reuniones o encuentros entre los políticos priistas y su militancia que también ha disminuido de forma considerable en las últimas décadas donde ha perdido desde el ayuntamiento hasta la gubernatura del estado.

El edificio se cae a pedazos. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Los pisos del edificio, están deteriorados, losetas quebradas y en algunos lugares de este, ya no se cuenta con estos pisos lo que representa un peligro para quienes aún siguen llegando al lugar manteniendo la esperanza de que en algún momento logren recuperar los espacios políticos que han perdido en elecciones.

Actualmente, en el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, no cuenta con espacios adecuados para realizar sus encuentros con la poca militancia de aún les queda, no hacen uso de la sala de reuniones ubicada en la parte más alta del edificio, por la falta de luminarias, ventanas y un buen piso, la falta de agua y la limpieza de sus paredes debido a una desgastada pintura que tampoco ha sido sustituida.

Sus oficinas que están en manos de la CTM, de la CNC, del OMPRI, de los jóvenes priistas, están cerradas ante la nula visita no solo de sus dirigentes de que representaban el poder político del PRI en el municipio y el estado de Guerrero, sino también por la falta de militantes que ya no llegan al comité municipal del llamado también partido tricolor.

Actualmente el PRI está dirigido en Acapulco por el ex senador Sofío Ramírez Hernández, quien también dejará este instituto político en un proceso electoral en que apoyó a Ángel Aguirre Rivero, en su triunfo a la gubernatura con el Partido de la Revolución Democrática.

En este comité han desfilado presidentes como Julio César Bello Vargas, Luis Amed Salas, César Varela Blanco, Luis Miguel Terrazas Sánchez quien ha sido en tres ocasiones regidor municipal, Fermín Alvarado Arroyo, Heriberto Huicochea.