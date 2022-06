"No soy partidario de la reelección": López Obrador durante gira en el Edomex

La transformación se logró en México de manera pacífica y la hacienda se encuentra fuerte, señaló el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no cree en la reelección.

Al encabezar el segundo punto de su recorrido por la entidad, con el propósito de realizar la inauguración de otra sucursal de dicha institución de un total de 230 que operarán a nivel estatal, el presidente aseguró que "los conservadores" se tendrán que acostumbrar a que es el pueblo el que manda.

"No soy partidario de la reelección. Acuérdense de la frase: Sufragio efectivo, no reelección. Voto efectivo no reelección, del apóstol de la democracia Francisco I. Madero", señaló.

De esta manera, se pronunció porque haya relevo generacional, y no tenerle mucho apego al poder y al dinero.

"Yo estoy chocheando también, y a finales de septiembre del 2024 entrego, pero me faltan dos años, tres meses y haremos muchísimo más", externó.

Asimismo, pidió buscar la unidad, a pesar de pertenecer a otro partido, por ello está trabajando con Alfredo Del Mazo.

Ante el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, se refirió a los cambios sustanciales durante su gestión, como el hecho de que no haya corrupción y que no se roben el dinero que es del pueblo.

Teniendo como marco el apoyo insistente de los presentes que no dejaban de exclamar: "¡Es un honor estar con Obrador!", el presidente aseguró que antes se robaban el presupuesto público que es dinero del pueblo.

Indicó que a través de programas del Bienestar, entregan de manera directa apoyos para el 70 por ciento de las familias mexicanas.

Existen, dijo, 35 millones de hogares y en 25 millones de éstos, llega por lo menos un beneficio, porque quien no recibe una pensión de Adulto Mayor, tiene una pensión para discapacidad o tiene una beca.

También aseguró que en el pasado, quienes se sentían dueños de México no pagaban impuestos, porque se los condenaban.

Por su parte, el gobernador destacó el apoyo que ha recibido durante su gestión por parte del gobierno federal, como la puesta de tres sucursales más del Banco del Bienestar.

"Estamos en un municipio con gran importancia para la cultura otomí, y por ende de los más representativos para el país", subrayó.

Publicado originalmente en El Sol de Toluca