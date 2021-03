Reportan como desaparecido a hombre originario de Australia en Coyuca de Benítez

Un profesor originario de Australia de nombre David Lambert fue reportado como desaparecido, este viernes en el municipio de Coyuca de Benítez en la región de la Costa Grande de Guerrero.

En el reporte de Locatel Guerrero, se indicó que el hombre australiano de 37 años fue visto por última vez en la Barra de Coyuca de Benítez aproximadamente a las 10:00horas de este viernes 26 de marzo de este 2021.

En este reporte, se indicó que el hombre de ocupación, profesor, vestía al momento de la desaparición, una camiseta gris manga corta con estampado short liso verde militar y sandalias de plástico blancas.

En la ficha de la Fiscalía del Estado no se informó alguna seña particular, pero se indicó, que usa lentes de lectura y no habla español.

Asimismo, se informó que es de estatura 1.87, es de tez blanca, ojos verdes, así como el cabello claro, corto y lacio, es de complexión delgada, cejas pobladas, nariz, aguileña y boca chica y labios delgados.

En la ficha de la Locatel, se indicó, que para cualquier información favor de contactar a los teléfonos 4811100,4811152 y 3260512 ó al teléfono sin costo, 8000088700.