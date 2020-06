Reportan como desaparecida a menor de edad en Zihuatanejo

Una estudiante de 13 años de nombre Gabriel Abigail Martínez García, fue reportada desaparecida este lunes en el municipio de Zihuatanejo en la región de la Costa Grande de Guerrero.

De acuerdo con una ficha de Locatel Guerrero, publicada en su página de Facebook oficial este lunes poco antes de la medianoche, se informó que la adolescente, fue vista por última vez en la colonia Zapata en Zihuatanejo, aproximadamente a las 02:00 de la tarde, este lunes 8 de junio.

La joven estudiante, tiene como seña particular un lunar en la oreja (no se recuerda cuál si en la derecha o izquierda) se indicó en la ficha; no se proporcionó datos sobre la vestimenta.

Se informó que la, joven es de complexión robusta, ojos oscuros, piel morena, estatura baja, así como el cabello oscuro, lacio y largo.

En la ficha se indicó, que para cualquier información favor de contactar a los teléfonos 4811100, 4811152 y 3260512, o a un teléfono sin costo, 8000088700.