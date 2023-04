Liberan en el Cereso de Acapulco a líder de la OCSS

El activista de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCCS), Gilberto Aguirre Bahena, fue liberado del Centro de readaptación social de Acapulco dónde estuvo preso por 20 años acusado de diversos delitos como secuestro, portación de arma de fuego y otros que se le habrían fabricado En la persecución que se hizo a los miembros de esta organización.

El 28 de 1995 policías estatales dispararon contra un grupo de campesinos miembros de esta organización que transitaban sobre el vado de aguas blancas y se dirigían a realizar una protesta en el puerto de Acapulco con un saldo de 17 personas asesinadas después de ello inició una persecución contra los líderes de la OCCS y muchos fueron encarcelados con delitos presumiblemente fabricados.

Rocío Mesino indicó que la lucha por la libertad de los presos políticos se mantiene con más insistencia, para exigir la libertad de sus compañeros, Orlando Ávila Mesino y Antonio Barragán Carrasco, quienes están presos uno en el estado de Morelos y otro en Puente Grande por las mismas acusaciones del que hoy fue liberado.

La libertad se ha logrado mediante acuerdos políticos a nivel federal y acciones legales en los juzgados, presentación de evidencias que demuestran libertad y que dejan en claro que se trata de presos políticos que están en la cárcel por la defensa de los derechos de los pueblos.

“Las cárceles de Guerrero con un tormento, eN las federales aunque son más rigurosas en la seguridad tienes acceso a las condiciones de alimentación, ropa y mejor trato”.

El ex preso político expresó que hoy que sale muchos de sus compañeros y amigos ya no están, murieron en la persecución política que el gobierno estatal y federal lanzaron en contra de quiénes se atrevieron a levantar la voz aún así no dudo en expresar que sus convicciones siguen firmes para luchar por una sociedad más justa e igualitaria.