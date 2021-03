Hombre sometido por Policías Turísticos en la costera no portaba arma de fuego

El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Javier Rivas García, informó que el hombre que fue detenido y sometido en la avenida Costera Miguel Alemán este martes por la mañana, no portaba ningún arma de fuego, y que el arresto se dio por un apoyo solicitado por turistas que habían sido amagados por el sujeto, tras una aparente muestra de pistola en la cintura.

Indicó que, el detenido se encuentra en barandilla de la SSP municipal, donde fue certificado por un médico, están en espera de que los turistas presenten la denuncia, y así, explicar la situación del actuar de la policía. Y obviamente aclarar esta situación, en referencia a la detención.

Con respecto a los protocolos de actuación de los Policías donde se evidenció un exceso de fuerza, el jefe policiaco, aclaró que antes de que el sujeto fuera sometido y tirado al suelo, un Policía Turístico le pidió que mostrara cintura para verificar si portaba un arma, y se negó, "hizo un contacto con él, verbalizó, trató de huir y eso es lo que provoca la situación".

Sobre si hubo exceso de fuerza, indicó, "a lo mejor su peso para inmovilizarlo, tienes razón en ese aspecto, y pudo tomarse como un uso excesivo, pero se tuvo que hacer para controlarlo" esto ante que intentó huir y se negó a ser revisado.

"lo que se debe resaltar, es que de manera inmediata se atendió la denuncia de unos turistas y eso quiero aclarar", manifestó el jefe policiaco.

En declaraciones por teléfono a El Sol de Acapulco, Rivas García, explicó que, "nosotros sabemos que el denunciante los amagó, como si tuviese un arma en la cintura, por ese motivo es que ellos (policías) atienden de manera inmediata esa situación".

"él (detenido) siempre estuvo amagando con sacar algo de su cintura, no sabían ellos si estaba armado o no, entonces me parece que les pidió dinero, y estaba algo agresivo, asustados (turistas), caminaron más rápido y se toparon con la unidad", dijo.

El titular de la SSP de Acapulco, informó, que trataron de localizar a los turista y al parecer lo hicieron, y están en espera de la denuncia y, "con eso justificar el actuar de la policía", por lo que se encuentra en el área de barandilla de la corporación policiaca, "puesto que no encontramos ninguna situación que pueda llevar al ministerio público".

Se le preguntó, que en caso de no llevarse a cabo la denuncia por parte de los turistas, el jefe policiaco, señaló, que tendría que ser liberado, "por eso lo trajimos para acá, es el protocolo, lo están certificando".