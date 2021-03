Video | Policías Turísticos someten a hombre en la costera Miguel Alemán

Una escena similar a la vivida en días pasados en el destino turístico de Tulúm, en Quintana Roo, donde policías preventivos sometieron a una mujer de origen salvadoreña, se presentó en Acapulco, en plena zona turística, donde se evidenció la falta de aplicación de los protocolos de seguridad por parte de policías turísticos que detuvieron a un hombre presuntamente armado.

El arresto que fue difundido en redes sociales este martes por la mañana en la vigilada avenida costera Miguel Alemán a la altura d fraccionamiento Costa Azul, frente al restaurante "Suntory" y el condominio "Oceanic 2000". Policiaca Identifican a comerciante asesinado a balazos en la colonia Niños Héroes

De acuerdo con la información recabada por testigos, un hombre salió de una tienda de conveniencia cercana al lugar y alertó a los Policías Turísticos de un sujeto, presuntamente con arma de fuego, por lo que, los agentes policiacos metros adelante, realizaron la detención.

El video con duración de dos minutos con 54 segundos y difundido en redes sociales, fue tomado al parecer por una persona que se encontraba cerca, donde se observó a tres Policías Turísticos armados, dos de ellos sometieron a un hombre en uno de los carriles de la avenida costera Miguel Alemán con dirección al Centro y uno de los agentes policiacos, ordenó "tírenlolo al piso".

El sujeto que aparentemente estaba, en estado de ebriedad, gritaba, "por qué, me quieres ahorcar, no tengo nada, tengo quebrado mi dedo", a lo que uno de los Policías Turísticos, le señaló, "están reportando que estas armado, por qué no te dejas", el hombre respondió, "no tengo arma, traigo la biblia, me vas a quebrar mi dedo".

Uno de los Policías Turísticos que sometió y que tenía una de sus rodilla en la espalda del siento, cuestionó, "por qué no te dejas revisar, si no estás, entonces apoya, acerca tu otra mano", el detenido, continuaba gritando "tengo fracturado mi dedo", a lo que el agente respondió "ahorita vemos".

El tercer Policía Turística sostenía en sus manos una mochila, presuntamente del sujeto que detuvieron y después ayudó a someterlo, mientras gritaba, "auxilio, mi brazo, mi dedo" otro Policía, ordenó a su compañero, revisar la bolsa.

El detenido fue levantado del suelo y llevado a la parte trasera de la patrulla de la Policía Turística donde lo subieron, y el sujeto, insistía, "voy al médico, no tengo nada, estoy limpio, estas agresivo, me quieres ahorcar, no traigo nada", mientras que una Policía Turística grababa el arresto con teléfono celular.

El pasado 28 de noviembre, El Sol de Acapulco, informó, de un presunto abuso de autoridad por parte de al menos seis Policías Turísticos, denunciado en redes sociales, luego de la detención de un joven tras una aparente revisión de rutina donde fue sometido, ahorcado y tirado, en la avenida Costera Miguel Alemán en Acapulco.

Casi 13 días después, el entonces, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Miguel Ángel Vargas Miranda, afirmó que no hubo abuso de autoridad, sin embargo, reconoció que no se "logró llevar bien los pasos", por parte de Policías Turísticos que detuvieron al joven y que, solo dos fueron arrestados por 24 horas en su zona de trabajo, "sin perjuicio de su servicio", es decir, sin dejar de laborar, sólo se mantuvieron en el cuartel.