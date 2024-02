Atacan a balazos a Erick Catalán, aspirante a la alcaldía de Iguala

El ex delegado de Gobierno en la zona Norte del estado durante el gestión de Héctor Astudillo y aspirante a la alcaldía de Iguala, Erick Catalán Rendón, fue atacado a balazos sobre la carretera Iguala a Taxco la tarde de este sábado; el político se reporta ileso.

El aspirante a la alcaldía de Iguala por el partido Verde Ecologista de México viajaba en un automóvil de la marca Toyota color vino, sin placas y fue atacado a balazos presumiblemente desde otro vehículo en movimiento; la unidad recibió disparos en el parabrisas y otras partes de la carrocería sin embargo no penetraron al interior porque es blindado.

Tras la agresión, el político trató de llegar hasta el cuartel de la 27 Zona Militar para resguardarse pero la unidad no logró arribar hasta ese sitio y se quedó en el camino, mientras que elementos de Seguridad que cuidan al ex funcionario respondieron la agresión, Al final de la refriega, presuntamentre se reportó que había dos heridos, sin embargo no se pudo confirmar ese dato.

Minutos después, la zona del ataque fue acordonada por personal de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, asimismo se presentó personal pericial de la Fiscalía General del Estado quienes levantaron evidencias para integrarlas a la carpeta de investigación y tratar de identificar quién fue el responsable de la agresión.

Antes del ataque, Erick Datalán había publicado en su cuenta de Facebook que realizaría un recorrido por colonias de alta marginación como parte del trabajo que hace con la fundación "Corazón por Iguala"; anunció que estaría en estas demarcaciones para apoyar a la población más vulnerable

Erikc Catalán fue funcionario en el gobierno de Héctor Astudillo en el que fungió como delegado de Gobierno en la zona Norte, también ha fungido como coordinador en esta área del Partido Verde Ecologista de México, mismo por el que busca ser designado candidato y que lo abandere toda la coalición "Juntos Seguiremos Haciendo Historia" que integra además de su partido, el de Morena y el Partido del Trabajo