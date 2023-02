Terremotos en Turquía y Siria: número de muertos supera los 5 mil

Al menos 5 mil personas han muerto y otras 25 mil han resultado heridas en Turquía y Siria debido a los dos devastadores terremotos del lunes, mientras continúan las labores de rescate con el temor de que haya aún cientos o miles de personas atrapadas bajo los escombros.

En Turquía, donde tuvieron su epicentro los temblores de magnitud 7.7 y 7.6, el recuento oficial habla ya de 3 mil 432 muertos y 21 mil heridos.

Te puede interesar: México envía apoyo a Turquía; rescatistas, topos y perritos salen para ayudar tras sismo

Hasta el momento, los equipos de rescate han podido sacar con vida a unas 8 mil personas de entre los escombros de los miles de edificios que se han derrumbado.

Pese a que ya han pasado más de 30 horas desde el primer sismo, durante la mañana del martes se ha seguido localizando a personas con vida en varias de las diez provincias del sureste turco más afectadas por el desastre.

Socorristas transportan a un herido en el solar de un edificio dañado, tras un terremoto, en Latakia, Siria / Foto: Reuters

En Siria, inmersa una guerra civil desde hace más de una década, la información sobre víctimas proviene, por un lado, del Gobierno de Bachar al Asad y, por otro, del último enclave del país controlado por la oposición, rodeado por fuerzas gubernamentales apoyadas por Rusia.

El recuento total señala que en este país han muerto mil 552 personas y otras 3 mil 549 han resultado heridas.

Una pierna de una víctima entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Kahramanmaras, Turquía / Foto: Reuters

Los Cascos Blancos, un grupo de rescatistas que opera en las áreas en manos de la oposición, alertó este martes de que "se está agotando el tiempo" y recordó que "cientos" de personas continúan atrapadas.

"Cada segundo puede salvar una vida, llamamos a todas las organizaciones humanitarias y organismos internacionales a que proporcionen apoyo material y ayuda", urgieron los voluntarios en su cuenta de Twitter.

The road between Gaziantep and Adana appears to have completely collapsed #TurkeyQuake pic.twitter.com/d1P40tSBdd — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 7, 2023

En Turquía, el Gobierno ha informado de que más de 25 mil personas están colaborando en las tareas de rescate y, además, más de 2 mil 700 rescatistas de 65 países han llegado o van de camino a las zonas más afectadas.

Las bajas temperaturas y la nieve en la zona, donde también hay territorios montañosos de difícil acceso, complican las tareas de rescate.

Mundo ¿Por qué el sismo en Turquía y Siria fue tan devastador?

También a Siria han llegado dos aviones iraquíes y uno iraní cargados de suministros para los afectados por el seísmo, los primeros envíos de ayuda internacional recibidos por el Gobierno sirio para hacer frente al desastre, informó este martes la agencia oficial de noticias siria SANA.

Las autoridades turcas han logrado realojar en edificios públicos a unas 380 mil personas, y ha organizado el traslado de heridos por vía aérea y mediante barcos a otras provincias.

Además, se ha iniciado la evacuación controlada de las provincias afectadas, donde viven unos 13 millones de personas.

El Gobierno turco ha destinado 13.3 millones de dólares en fondos urgentes para las diez provincias más afectadas.

Según Afad, la agencia de emergencias de Turquía, la zona afectada tiene unos 110 mil kilómetros cuadrados.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró ayer que estos terremotos suponen el mayor desastre sufrido por el país desde el sismo de 1939 en Erzincan, en el este de Turquía, que dejó más de 32 mil muertos y provocó un tsunami en el mar Negro, situado a unos 160 kilómetros del epicentro.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El jefe del Estado decretó ayer siete días de luto nacional, y se cerraron durante una semana los colegios en las provincias afectadas.