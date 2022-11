ONU aprueba resolución para que Rusia pague reparaciones a Ucrania

La Asamblea General de la ONU aprobó este lunes una resolución que dice que Rusia debe "rendir cuentas por todas las violaciones del derecho internacional en Ucrania" y pagar reparaciones al país vecino por los daños causados en la guerra.

El texto, impulsado por Kiev y varios de sus aliados, salió adelante con 94 votos a favor, 14 en contra y 73 abstenciones.

La resolución pide el establecimiento de un mecanismo internacional para la reparación y recomienda crear un "registro internacional de daños" para documentar las pérdidas y perjuicios sufridos por Ucrania, sus ciudadanos y empresas durante el conflicto.

El texto, que no es vinculante, tampoco pone en marcha un proceso para las reparaciones en el marco de la ONU, sino que se limita a apoyar esa idea y a "recomendar" a Ucrania, con el respaldo de otros países, que haga registro de los daños.

"Ucrania tendrá la enorme tarea de reconstruir el país y recuperarse de esta guerra, pero esa recuperación nunca será completa sin un sentido de justicia para las víctimas de la guerra rusa. Es hora de exigir responsabilidades a Rusia", dijo el embajador ucraniano, Sergiy Kyslytsya, al presentar el documento.

Rusia se oponía de manera frontal a esta iniciativa, pero únicamente trece países votaron "no" junto a ella, entre ellos China, Irán, Cuba y varios de sus apoyos más habituales en Naciones Unidas desde que comenzó la guerra como Siria, Corea del Norte o Nicaragua.

El embajador ruso, Vasili Nebenzia, denunció la propuesta como inválida desde el punto de vista del derecho internacional y aseguró que puede desembocar en un intento de "expropiación ilegal de activos soberanos".

Nebenzia acusó a las potencias occidentales de buscar reparaciones rusas en Ucrania cuando durante años se han opuesto a aceptarlas en otros casos y aseguró que el texto tendrá "implicaciones sistémicas para las actividades de la ONU".

Entre los países que se abstuvieron, muchos dijeron ser favorables al pago de reparaciones a Ucrania, pero argumentaron que la fórmula no era adecuada, pues la Asamblea General no da detalles sobre los mecanismos que pide y no tendrá en principio ningún control ni supervisión sobre ellos.

Algunos Estados miembros también consideraron la propuesta precipitada, dado que la guerra aún continúa, o cuestionaron el hecho de que no haya habido pago de reparaciones en otros conflictos del pasado.

Reparaciones garantizan diálogo

El gobierno ucraniano ha dicho en varias ocasiones que ve las reparaciones por la guerra como una de las condiciones básicas en cualquier negociación de paz con Rusia, junto a la integridad territorial del país y la persecución de los criminales de guerra.

"Esta resolución nos llevará más cerca de este objetivo", apuntó el embajador ucraniano durante su discurso ante el resto de país.

Para la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), cualquier medida que contribuya a la rendición de cuentas por los "incontables crímenes de guerra resultado de la guerra de Rusia contra Ucrania es un paso en la buena dirección".

"Es esencial que las investigaciones sobre todos los ataques ilegales contra civiles e infraestructuras civiles sigan y que no haya impunidad en Ucrania ni en ninguna otra situación donde se cometen crímenes graves", señaló el director de HRW para la ONU, Louis Charbonneau.