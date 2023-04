Hombre se viste de alumna y se mete al baño de niñas para grabarlas [Video]

Enojo, pero sobre todo mucha indignación, fue lo que causó un hombre de más de 40 años que se vistió de alumna para ingresar a un centro educativo y esconderse dentro del baño de niñas. ¿El motivo? Simplemente grabar en su celular a las estudiantes que entraban al sanitario.

Los hechos ocurrieron en el I.E. Rosa de América de la ciudad de Huancayo, en Junín, Perú, que es un colegio exclusivo para mujeres, donde el sujeto ingresó vestido con el jumper y el suéter de la escuela, calcetas y zapatos de mujer, así como un par de trenzas y un cubrebocas.

De acuerdo con medios locales, Walter César Solís Calero es el nombre de este hombre que fue descubierto por la subdirectora de la institución, quien en un inicio pensaba que se trataba de una estudiante y le solicitó que saliera del sanitario, momento en el que fue puesto en evidencia e inmediatamente dio aviso a las autoridades y a los padres de familia.

¡Inaudito! Un hombre de aproximadamente 40 años, vestido con el uniforme escolar de una alumna del colegio Rosa de América, fue detenido en el servicio higiénico de esta institución educativa en #Huancayo. Fue trasladado a la comisaría. pic.twitter.com/1d7BQgf3J7 — Huanca York Times (@HuancaYorkTimes) April 20, 2023

Tenías con uniformes escolares de otras escuelas

Luego de que el sujeto de 42 años de edad fuera detenido, elementos de seguridad revisaron sus pertenencias y se dieron cuenta de que en su mochila tenía uniformes de otras instituciones, además de que en su teléfono celular contaba con fotos de él portando las diferentes vestimentas educativas, esto de acuerdo al medio Huanca York Times.

Por su parte, el director de la I.E. Rosa de América, Ronald Vílchez, explicó a la prensa que el sujeto reveló en su defensa que le gustaba tomarse fotos; sin embargo, se investigará si hubo vulneración a menores de edad.

“Se ha encontrado que también tenía fotos con uniformes de otras instituciones educativas. El señor aduce que le gusta tomarse fotografías. Estuvo aprovechándose de la situación con el uniforme de una menor, con zapatos escolares, con la casaca, sombrero y mascarilla ha aprovechado para ingresar a la institución educativa. Este señor está acostumbrando a ingresar a otras instituciones. Esperemos que no haya generado ningún daño”, refirió.

#Junín 📹 | Vestido como una estudiante mujer y con trenzas postizas, fue intervenido un varón al interior de la IE Rosa de América. Este sujeto estaría inmerso en el delito contra la libertad sexual-actos contra el pudor de menores en grado de tentativa. pic.twitter.com/fQCe7p09Lw — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) April 20, 2023

Padres de familia querían lincharlo

Después de que las autoridades recibieron la notificación de la presencia del hombre vestido como escolar en el I.E. Rosa de América, acudieron para realizar la detención y fue así como lo trasladaron a la comisaría El Tambo, los padres de familia que se encontraban a las afueras de esta dependencia buscaban lincharlo, mientras exigían que el sujeto sea investigado y no liberado.

“Ya no hay seguridad en el colegio, tengo miedo por mi hija”, “Estoy indignada” y “Pedimos justicia, no queremos que lo liberen”, fueron algunos de los comentarios realizados por las madres de familia a diferentes medios.

🔴 Un hombre de 42 años, vestido con el uniforme escolar de una alumna del Rosa de América, fue detenido en el servicio higiénico de esta institución educativa de #Huancayo. Fue trasladado a la comisaría de El Tambo. pic.twitter.com/cnvEXD0txC — Huanca York Times (@HuancaYorkTimes) April 20, 2023

No obstante, por medio de redes sociales se puede observar que Walter César Solís Calero fue resguardado por policías ante el enojo de varias personas que intentaban golpearlo al señalarlo por grabar a las menores de edad.

Una vez detenido, el hombre que vistió de alumna para entrar al baño de mujeres de un centro educativo fue abordado por el medio huancaíno Huanca York Times, a quienes confesó que “solo quería tomar una foto” en el interior del colegio donde fue hallado.

Asimismo, dijo que era la primera vez que se había disfrazado de mujer, a pesar de que en su mochila trasladaba uniformes de otros centros educativos y agregó que en TikTok solo sacó un video, sin embargo, afirmó que no se arrepiente de nada “porque no he hecho nada malo”.

Nota publicada en El Sol de Puebla