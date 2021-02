EU, a punto de superar las 500,000 muertes por covid-19

Washington.- Estados Unidos alcanzó este domingo 28,129,860 casos confirmados de la covid-19 y 498,880 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.



Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del lunes) es de 1,312 muertes más que el sábado y de 57,736 nuevas infecciones.



El principal epidemiólogo de EU., Anthony Fauci, calificó este domingo como "terrible" y "realmente horrible" que el país se acerque a las 500,000 muertes a causa de la pandemia.

"Si miras ahora lo que ha pasado, y todavía no estamos fuera de eso, medio millón de muertes. Es terrible. Es histórico. No hemos visto nada ni siquiera parecido a esto durante más de 100 años desde la pandemia de influenza de 1918”, declaró el experto al programa " Meet the Press”, de la cadena NBC News.

Fauci igualmente consideró "posible" que los estadounidenses deban usar mascarillas en 2022, aunque estimó que puede haber "un grado de normalidad" hacia finales de este año.



"A medida que nos adentremos en el otoño y el invierno, para finales de año, estoy completamente de acuerdo con el presidente (estadounidense, Joe Biden) en que nos acercaremos a un grado de normalidad", afirmó el epidemiólogo, quien vaticinó que para julio próximo Estados Unidos tendrá suficientes vacunas para "vacunar a prácticamente todo el mundo".

California es ahora el estado más golpeado por la pandemia con 49,327 muertos, seguido por Nueva York (46,812), Texas (42,162), Florida (29,906), Pensilvania (23,565), Nueva Jersey (22,858) e Illinois (22,466).



Otros estados con un gran número de fallecidos son Ohio (16,816), Georgia (16,744), Michigan (16,342, sin cambios respecto de la jornada anterior), Massachusetts (15,826) y Arizona (15,505).



En cuanto a los contagios, California suma 3.531.430, le sigue Texas con 2.596.891, tercero es Florida con 1.868.772, Nueva York es cuarto con 1.591.672 e Illinois es quinto con 1.174.332.

El balance provisional de fallecidos -498,880- supera con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100,000 y 240,000 muertes a causa de la pandemia.

El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pronosticado que en febrero se superará el medio millón de fallecidos y que en total morirán más de 600,000 personas.



Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que para el 1 de junio habrán muerto unos 615,000 personas.