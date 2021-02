Alcanza Uruguay récord total de positivos de la covid-19 al superar los 50,000

Montevideo.- Uruguay alcanzó este miércoles un nuevo récord en el total de casos acumulados de la covid-19 al superar los 50,000 luego de que en la jornada se detectaran 497 nuevos positivos, detalló el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en su informe diario.



El país suramericano llegó a 50,208 casos acumulados desde que se decretó la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo durante esta jornada, en la cual se hicieron 6,032 nuevos tests y se llegó al total de 946,047.



Actualmente, el departamento (provincia) más afectado sigue siendo Montevideo con 257 casos, mientras que en segundo lugar se encuentra Canelones (sur) con 44.

Además, en Cerro Largo (este) hay 10 casos activos y en Rivera (noreste) hay 30. Estos dos departamentos, ambos con frontera terrestre con Brasil, han sido de los más afectados a lo largo de la pandemia.



Por su parte, Colonia (suroeste) suma 26 casos, Soriano (suroeste) 2, Artigas (norte) 22, Maldonado (sureste) 20 y Tacuarembó (centro) 2. Local Protestan médicos especialistas del IMSS en Acapulco



Por otra parte, el informe indica que hay 71 personas en tratamientos intensivos, no hay ninguna en cuidados intermedios y se registraron siete nuevos fallecimientos, cifra que se suma al total de 553 muertes por la covid-19 en Uruguay.



Uruguay "pasó el pico" de la primera ola de la covid-19, según afirmó este miércoles el matemático Fernando Paganini, uno de los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que ayuda al Gobierno de ese país en la gestión de la crisis sanitaria. Estado Piden brigadistas de Protección Civil ser considerados para vacuna contra Covid-19



"Podemos decir que tuvimos una primera ola y pasó el pico. Pero eso no quiere decir que bajemos de nuevo a los niveles que tuvimos", dijo en una entrevista con la emisora local Radio Sarandí el coordinador del Área de Datos del GACH, quien recordó que hace semanas indicó que la meta del país debía ser regresar a los 200 casos diarios y que aún no se había cumplido.



El matemático informó que si la curva mantiene su evolución actual y empieza el plan de vacunación -previsto inicialmente para marzo- pueden verse efectos positivos en poco tiempo, aunque se mostró cauto y prefirió no hacer proyecciones, ya que, dijo, "cuando se mesetea se genera incertidumbre".



No obstante, recordó que aún falta por concluir esta semana, en la que muchos uruguayos han salido de sus localidades habituales para ir a la playa, por lo que insistió: "Vamos a ver si el Carnaval no trae algún coletazo".