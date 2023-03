No fue un enfrentamiento, jóvenes de Tamaulipas fueron ejecutados, reconoce Encinas

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, aseveró que los jóvenes asesinados el 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron ejecutados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Al acudir a la Cámara de Diputados para presentar la Ley General de Memoria, Encinas indicó, en una conversación con medios, que se tienen que esperar los resultados de la investigación que realiza Comisión de Derechos Humanos (CNDH) sobre los hechos, sin embargo, destacó que hay elementos apuntan a que no se trató de un enfrentamiento sino de una ejecución.

“Tenemos que esperar la investigación que se le solicitó a la Comisión de Derechos Humanos, toda vez que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quienes eran, fueron ejecutados. Esperemos la conclusión de la investigación de la (CNDH) para dar cuenta de qué pasó, evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento”, indicó.

Al ser cuestionado sobre la marcha que tuvo lugar el 12 de marzo en Ciudad de México y otros estados para exigir la liberación de los elementos implicados en la ejecución, el subsecretario indicó que “todos tienen derechos pero quien infringe la ley y comete delitos debe cumplir con su responsabilidad”.

Las víctimas de Nuevo Laredo fueron Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha, Gustavo Ángel Suárez Castillo, originario de Estados Unidos, y Luis Gerardo N, quien sobrevivió al ataque.





La Sedena confirmó que elementos dispararon contra los jóvenes

Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) se vieron implicados en un escándalo luego de que este domingo se informara sobre un asesinato de cinco jóvenes perpetrado presuntamente por elementos de la dependencia en el municipio de Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

Ante las acusaciones de las personas residentes de dicha colonia, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Vazquez, aseguró que lo acontecido se había tratado de una ejecución extrajudicial, agregó que los militares habían violado todos los protocolos de seguridad que provocaron los asesinatos.

La Sedena confirmó mediante un comunicado que el ataque que dejó un saldo de cinco jóvenes muertos y uno gravemente herido, sí fue ocasionado por elementos militares que se encontraban realizando un "reconocimiento del área" en el que escucharon disparos.

Derivado de la situación, la Sedena sostuvo que ya se encuentra colaborando con la FGR y la CNDH para la integración de la carpeta de investigación.









