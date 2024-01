Al menos 10 mil elementos de la GN estarán permanentemente en Guerrero: AMLO

Tras el recrudecimiento de la violencia en el Estado de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reforzar la seguridad en el Estado de Guerrero con la presencia de al menos 10 mil elementos de la Guardia Nacional (GN);sin embargo, reprochó que los grupos criminales distribuyen despensas entre los pobladores para recibir protección y desarrollar “bases de apoyo”.

“Es importante que se subraye que vamos a incrementar el número de elementos para la seguridad en Guerrero en más de 10 mil integrantes de la Guardia Nacional".

Al preguntarle al mandatario mexicano por las acciones que adoptará su Gobierno para pacificar al estado sureño que sufre los embates de grupos del crimen organizado, dijo:

“Es responsabilidad del Estado mexicano garantizar la paz y tranquilidad”, por ello, agregó que va a seguir reforzando toda la acción orientada a garantizar la paz en Guerrero y en todo el país.

El pasado 7 de enero en el palenque de Petatlán, poblado de la Costa Grande de Guerrero, se dio un ataque armado de parte un grupo criminal, presuntamente comandado por un sujeto apodado “El Gavilán” y que dejó como saldo 13 personas muertas y 22 heridas.

El mandatario aprovechó para referirse a esa masacre de Petatlán para mencionar que “hay todavía algunas comunidades en donde se protege bandas de delincuentes, en donde las bandas de delincuentes tienen sus bases de apoyo, de protección”.

Subrayó que “eso no se puede permitir, esto no está bien, porque eso se revierte”, mientras hizo un llamado a la población a no dejarse engañar por los criminales, “porque ya salimos de ese tiempo en que manipulaban y traficaban con la pobreza a la gente, que entregaban despensas cuando necesitaban los votos, porque ahora también algunas bandas, lo mismo entregan despensas”, denunció el presidente.

Incluso, dijo que durante el Día de Reyes, los criminales estuvieron distribuyendo juguetes.

“Estaba viendo que el día de Reyes ahí van a entregar juguetes, esas son migajas, son dádivas, no son derechos. Todos los mexicanos tenemos nuestros derechos y no hay que dejarnos engañar. Ahora resulta que ya también estas bandas ya están entregando despensas, frijol con gorgojo y pollos y patos y chivos y borregos, puercos, cochinos, marranos”, exclamó.

Ante esto, el presidente dijo que se detuvo ya a tres personas, pero reprochó que los grupos criminales tienen apoyo de algunos pobladores en Guerrero.

“Ya lo digo, no estoy hablando al tanteo. Es que ayer se detuvieron a tres presuntos delincuentes, muy cerca, de donde se dio el enfrentamiento en Petatlán y sale la gente a apoyarlos y a tomar la carretera. Eso no. No. No es por ahí”, reprochó.

Se construirán viviendas para que militares vivan con sus familias

Dentro de las acciones para brindar seguridad al estado de Guerrero, López Obrador dijo que el puerto de Acapulco tendrá apoyo como nunca y que es un cambio muy importante en Guerrero que se vayan a instalar 56 cuarteles con 10 mil elementos de la GN para asegurar Acapulco y parte de Coyuca de Benítez.

Mencionó que se va a construir vivienda para que los elementos de seguridad puedan estar con sus familiares. “Este es un cambio muy importante, estamos hablando de una inversión de más de 5 mil millones de pesos para este plan y ya vamos a iniciar en este mes la construcción de todos los cuarteles y de estas instalaciones”, subrayó.

Reiteró que tiene el compromiso de entregar las instalaciones antes de que concluya su Gobierno. “Es decir, antes de septiembre. En mi caso, termino mi responsabilidad, mi mandato a finales de septiembre y antes de irme van a estar todas las instalaciones para los 10 mil elementos de la Guardia Nacional”.

Sobre los hechos ocurridos en Petatlán, recalcó que se están llevando a cabo las investigaciones, pero subrayó que todo apunta que se debió a una confrontación entre grupos criminales rivales.

“Acabo de hacer mención a lo de este palenque clandestino en donde lamentablemente perdieron la vida unas personas. Se está haciendo una investigación, parte de eso es a lo que me refería a las detenciones. Todavía no se atienden los elementos, pero es parte de las investigaciones que se están llevando a cabo, todo, parece que es una confrontación entre grupos. Pero se está trabajando en las investigaciones y no adelantemos hipótesis y mucho menos en las resoluciones que corresponden a las autoridades.