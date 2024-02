Tres inconformes de ninguna manera son una desbandada en el PRD: Jesús Zambrano

Uno, dos, tres o inconformes, no significan de ninguna manera una desbandada en el PRD, así lo consideró el dirigente nacional de este partido, Jesús Zambrano Grijalva, luego del anuncio de renuncia del coordinador en diputados Luis Espinosa Cházaro.

Ante la prensa, previo al encuentro con sus legisladores de bancada tanto de la Cámara como del Senado, como parte de su Plenaria, previo a los trabajos del arranque del periodo ordinario de la LXV Legislatura, el líder del sol azteca manifestó que la salida de Luis Cházaro, Víctor Hugo Lobo la posible salida de Silvano Aureoles y muchos Miguel Ángel Mancera, así como algunos líderes de puebla, no significa una desbandada.

“La inmensa mayoría de liderazgos del PRD están acá. Uno, dos o tres inconformes no significan, de ninguna manera, “desbandada” en el PRD. Lo que pasa es que, cuando les tocan candidaturas, el presidente Zambrano es un excelente presidente, y cuando no les toca, se emberrinchan y dicen: me voy, renuncio al partido”, expresó el perredista.

Política Renuncia Luis Espinosa Cházaro al PRD

Recordó Víctor Hugo Lobo se fue y a los pocos días le mostró por qué se iba cuando terminó votando por Ernestina Godoy aquí en la Ciudad de México ¿no? “Yo me pregunto si esos liderazgos son los representativos de la política del PRD”.

Señalo que igual sucede allá con algunos liderazgos en Michoacán, como con Silvano Aureoles, exgobernador. “Él quería una candidatura para el Senado para su hermano o para alguien muy cercano a él, y resultó que la persona más competitiva en las encuestas que mandamos a hacer (de común acuerdo con el propio Silvano y la dirección del partido) benefició claramente a quien es –hoy- una compañera altamente competitiva, que es la presidenta del Municipio de Salvador Escalante, que es en donde está Santa Clara del Cobre”, manifestó el dirigente..

“Y estamos yendo con las mejores candidaturas, en verdad, tanto allá en Michoacán como aquí mismo en la Ciudad de México y en otros estados de la República”,

Mencionó que de Miguel Ángel Mancera, "no sé de qué se queja él va de candidato al Distrito 7 en la Gustavo A. Madero que es de los más altamente competitivos, y luego va en el número 2 de la plurinominal. Entonces, en verdad que no hay razón.

"Si el diputado Cházaro que dice que -en congruencia por sus inconformidades conmigo y que porque yo le fallé- ¿le fallé en qué?, ¿quería que por ser presidente del partido lo designara candidato a la jefatura de Gobierno cuando ni siquiera aparecía en las encuestas?.

“Yo dije que la línea del partido es ir con la candidatura más competitiva, porque queremos ganar y vamos a ganar la Ciudad de México con Santiago Taboada y desde la CDMX vamos a ir con Xóchitl Gálvez también a la Presidencia de la República”, aseguró.

Advirtió que los perredistas inconformistas no tienen razón en sus reclamos y -en todo caso- él habla de congruencia (Luis Cházaro).

“Si el diputado Cházaro fuera congruente, ya que renuncia al partido, debería renunciar también a la pluri a la que llegó por el partido al que ahora ya no quiere y por eso renuncia. Eso sí sería muy congruente. Es berrinche”.