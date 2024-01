Tras 60 días de precampaña, ¿cómo ven los mexicanos a los aspirantes presidenciales?

La tarde de este jueves 18 de enero, concluyeron las precampañas por la presidencia de la República, con los actos de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez en la Ciudadad de México, Guanajuato y Nuevo León, respectivamente.

Desde el 19 de febrero y hasta el 1 de marzo, los tres aspirantes deberán abstenerse de llamar al voto y realizar actos proselitistas, para posteriormente dar inicio a la campaña electoral.





¿Cómo ven los mexicanos a los aspirantes presidenciales?

De acuerdo con un recuento realizado por El Sol de México, durante los 60 días que duró la precampaña, Claudia Sheinbaum visitó 28 entidades del país; Xóchitl Gálvez, 27, y Jorge Álvarez Máynez tuvo su único evento público este 18 de enero en Nuevo León.

Organización Editorial Mexicana (OEM) realizó un sondeo en las entidades donde los tres aspirantes realizaron su último evento de precampaña para saber qué opinan los mexicanos sobre las personas que podrían aparecer en la boleta electoral el próximo 2 de junio.

Jovita Hipólito Fernández, trabajadora social en CDMX

Claudia Sheinbaum

Para mí Claudia ha hecho puras cosas buenas porque me he beneficiado, a mi familia y a mis vecinos nos puso el cable en Cuautepec que era muy necesario para nosotros porque era muy difícil salir de ella con enfermos.

Xóchitl Gálvez Ruiz

A Xóchitl Gálvez, no le he tratado para nada y sus comentarios. No tengo buenos comentarios de ella ya que dice quitarnos las ayudas para adultos mayores. Lo que dijo que se pongan a trabajar huevones eso no está bien como para que nos están discriminando así.

Jorge Álvarez Máynez

No lo ubico muy bien, pero yo estoy con Morena.

Jovita Hipólito, trabajadora social en CDMX. / Foto: Romina Solís | El Sol de México

Gerardo García, obrero en Guanajuato

Claudia Sheinbaum

Tiene buenas propuestas para el pueblo, no veo nada malo porque siempre dice cosas buenas.

Xóchitl Gálvez

Lo mismo te puedo contestar de Claudia, es lo mismo, prometen, prometen y a lo mejor no cumplen.

Jorge Álvarez Máynez

Este si no lo conozco, solo conozco a Claudia y a Gálvez.

Guadalupe Ayala, docente en CDMX

Claudia Sheinbaum

Ha restaurado muchas partes de la ciudad, como por ejemplo el Periférico, el elevado sobre el canal de Chalco, los humedales de canal de Chalco, (...) En las preparatorias del gobierno de la Ciudad de México, ha habido mucha resistencia para dar aumentos para presupuestos y han abandonado esas preparatorias.

Xóchitl Gálvez

Xóchitll Gálvez, no identifico mucho las propuestas. No he tenido suficiente información.

Jorge Álvarez Máynez

No conozco ni su nombre, ni nada.

Guadalupe Ayala, docente en CDMX. / Foto: Romina Solís | El Sol de México

Enrique Bernal, a seador de calzado en Nuevo León

Claudia Sheinbaum

Lo bueno que ya estuvo en Gobernación, de gobernadora en el Estado de México, en México se le ven cosas buenas, lo malo es que es manejada por el presidente que tenemos.

Xóchitl Gálvez

Lo bueno de ella que viene de abajo, quiere apoyar a la gente que viene de abajo, a la gente del pueblo, y lo malo, que tiene en contra al Presidente, para que no sea presidente.

Jorge Álvarez Máynez

A ese señor no lo conozco, hasta ahorita voy sabiendo su nombre, ni en la tele lo he visto, ni se quién es.

Antonio Servín, estudiante universitario en Guanajuato

Claudia Sheinbaum

Algo malo es que se ve que recibe indicaciones, asimismo, se ve que es una persona que viene de una familia con estabilidad económica buena y cómo puede hablar de pobreza una persona que viene de una economía buena

Xóchitl Gálvez

Tiene muy buenas propuestas la candidata, se ve que quiere hacer un cambio por México, esperemos que así sea.

Jorge Álvarez Máynez

Sé que es candidato del Partido Movimiento, pero no conozco sus propuestas.

Antono Servín, estudiante universitario en Guanajuato. / Foto: El Sol del Bajío

Facundo David, estudiante en CDMX

Claudia Sheinbaum

Es difícil dar una opinión cuando no tiene el rango de presidente, pero yo siento que he hecho un buen trabajo, hasta ahorita apoyando algunos proyectos de la ciudadanía y otros tantos, hay que tener en cuenta que hubo una pandemia(...) El tema del metro que se cayó obviamente es un tema de falta de mantenimiento de otros años.

Xóchitl Gálvez

No se me ha hecho que haya hecho algo bueno, se me hace una persona un poco prepotente y no la veo con la capacidad para gobernar, no apoyo para nada a Xóchitl. No veo nada positivo en ella.

Jorge Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez no entra en discusión. Nada hay que opinar de él.

Facundo David, estudiante en CDMX. / Foto: Romina Solís | El Sol de México

Salvador Romero, ingeniero en Guanajuato

Claudia Sheinbaum

A Claudia Sheinbaum no le veo gran cosa, es una persona que está preparada, pero es una científica, no es una política (...) repite todo lo que el presidente actual dice.

Xóchitl Gálvez

A Xóchitl Gálvez la veo con muchas ganas de cambiar nuestro país, de volver a que las instituciones tengan credibilidad (...) Lo malo es que es una candidata ciudadana, por consecuencia necesita el apoyo de los partidos.

Jorge Álvarez Máynez

A él no lo conozco bien, sé que es esta persona que el actual gobernador de Nuevo León está imponiendo (...) Lo bueno es que es gente joven.

Salvador Romero, ingeniero en Guanajuato. / Foto: / Foto: El Sol del Bajío

Brayan, promotor y repartidor en CDMX

Claudia Sheinbaum

Lo que he escuchado es que ha hecho Pilares para adultos mayores y para el estudio y varias cosas para la labor social. En contra es la contención de la violencia y el asunto de las drogas y cómo prevenirlas porque está fuerte.

Xóchitl Gálvez

Ella es menos conocida en redes sociales, pero lo que he visto ha hecho más propuestas innovadoras. El otro día, la escuché en un canal y decía que va combatir precisamente el fenómeno del narco y que ya no iba a dar abrazos. Ella se va actuar y eso hay que ver.

Jorge Álvarez Máynez

Lo conozco y no hay ninguna opinión. No hay información de él.

Brayan, promotor y repartidor en CDMX. / Foto: Romina Solís | El Sol de México

José García Romero, excomerciante en Guanajuato

Claudia Sheinbaum

La conocí cuando era regente de la Ciudad de México y para mí hizo algunas cosas buenas(...) lo único malo de ella es que saca muchos videos a cada ratito en los canales de televisión y como que fastidian los de Claudia y los de la otra candidata del PRI.

Xóchitl Gálvez

Como mujer es una gran mujer, pero como política le falta algo, porque no debe hablar mal de nadie, menos de las mujeres.

Jorge Álvarez Máynez

Te voy a decir la verdad, no tengo el gusto de conocerlo ni lo he visto en entrevistas en la televisión.