Secretaría de Salud declara inicio de Fase 3 del Covid-19

La Secretaría de Salud anunció el inicio de la Fase 3 de la epidemia del Covid-19 ante el crecimiento rápido de los contagios, lo que implicará aplicar acciones de segmentación territorial.

El Consejo General de Salud aprobó el inicio de estas medidas que implican seguir en la Jornada de Sana Distancia a fin de evitar la propagación de los casos del virus

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció el arranque del tercer escenario luego de que se acumularon 8 mil 772 casos de personas contagiadas y 712 muertos por el virus.

El subsecretario recordó que la Jornada de Sana Distancia no terminará al menos hasta el 30 de mayo y en los municipios de baja transmisión podrá ser a partir del 17 de mayo, medidas que ya fueron aprobadas por unanimidad entre los expertos.

"Sí y solo sí la baja la transmisión habrá una limitación anticipada de las medidas de Sana Distancia en algunas regiones".

SSa declara inicio de Fase 3 del Covid-19.mp4

El funcionario detalló que hay una oportunidad de que se puedan continuar con las medidas de contención y así no recurrir a aplicar medidas más extremas como debe ocurrir en las principales regiones urbanas.

Aseguró que de no haber actuado desde un inicio ante la pandemia del coronavirus como se ha hecho y la sociedad no hubiera seguido las recomendaciones, "tendríamos un escenario devastador.

Hugo López- Gatell confía que pese a los tiempos difíciles, los cuales "no serán fácil de llevar", las autoridades están preparadas.

Además, urgió a las empresas 'no esenciales' que aún no han detenido sus labores, en esta tercer fase deben hacerlo para evitar que los empleados no deban trasladarse a sus sitios de trabajo y puedan contagiarse.

"Aquellas entidades privadas que no han suspendido actividades y no están en la lista, deben suspender actividades para que las personas no tengan que ir al espacio laboral".

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población continuar con el apoyo ante el Covid-19 como el no salir de casa de no ser necesario y no relajar la disciplina para obtener buenos resultados.

Además, hizo un llamado para seguir cuidando a los más vulnerables, "que nos sigan ayudando los empresarios no dejando de pagar a sus trabajadores, que siga quedando de manifiesto, que sigamos dando el ejemplo de solidaridad, como se ha venido expresando en este tiempo".

"Ya falta poco, ya vamos a salir de esta pandemia, no ha habido ningún descontrol, todo se ha presentado de acuerdo a lo previsto por los especialistas".

Aseguró que el país se encuentra preparado con camas, médicos, lo cual se ha logrado con el apoyo del pueblo, "con el comportamiento de los mexicanos".

"Esto no se cura sólo en los hospitales, sino en las casas".

¿En qué consiste la Fase 3?

En esta nueva fase se detectan diversos brotes regionales, que podrían comenzar a acercarse entre sí, hasta volverse indistinguibles uno del otro, por lo que se considera que la dispersión del virus ya es de carácter nacional.

A diferencia de la Fase 2 donde los contagios se cuentan principalmente por cientos, en la Fase 3 ya se contabilizan por miles.

Entre las medidas que se tienen contempladas para este escenario se encuentran:

La implementación del Plan DN lll-E, también conocido como “plan de auxilio a la población”, encabezado por elementos del Ejército y personal médico para atender a la población e infectados, esto como medida complementaria del Sistema Nacional de Salud.

Suspensión de cualquier actividad en centros de trabajo que presenten brotes activos.

Cuarentena generalizada.





