Pese a estar en punto máximo de pandemia, AMLO reiniciará giras

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que ya tomó la decisión de salir a las giras por los estados, porque “necesitamos retomar la vida pública e ir hacia la ‘nueva normalidad’ con todos los cuidados”, por lo que la semana próxima habrá de dar el banderazo de inicio de las obras del Tren Maya.

Puntualizó que sus adversarios, “haga lo que haga, no les va a gustar nada; ya que si me quedo, porqué estoy encerrado y por qué no doy un mensaje de inicio de la nueva etapa”.

Refirió que el lunes, al término de la Jornada de Sana Distancia, iniciará estas giras de trabajo para dar el banderazo en el arranque de obras del Tren Maya ya que se habrán de generar miles de empleos, debido a que se necesita echar andar la economía”.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional López Obrador externó que mañana se dará a conocer el plan hacia la nueva normalidad.

Expresó que hay periódicos extranjeros, como El País, que velan por los Intereses de los contratos de la industria eléctrica.

SEGUIRÁN LOS PUENTES

El Primer Mandatario enfatizó que continuarán los llamados “puentes” con el objetivo de mantener e trabajo en los centros turísticos.

Recordó que se tenían 20 millones 500 mil empleos, por lo que de esos “no cálculo optimista, es que se van a perder un millón”.

Subrayó que los técnicos van a decir que no y sostuvo que los pronósticos del Banco de México están peor que los del Fondo Monetario Internacional, ya que “salieron más realistas”.

El Jefe del Ejecutivo aseguró que ante la pérdida de empleos en el sector turismo y a petición del secretario de Turismo, Miguel Torruco y los empresarios, continuarán los “puentes”.





