México no es el problema, sino parte de la solución en crisis del fentanilo en EU: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard expresó que México no es el problema de la crisis de adicciones a drogas sintéticas en Estados Unidos como el fentanilo en respuestas a las críticas del senador Lindsay Graham, quien acusa a México como el problema de las drogas en su país.

“Primera conclusión para comentarle al senador Graham que México no ha sido el problema si no ha sido parte y es parte principal de la solución del problema, pero el problema no se genera en México ni es México el causante de esta crisis, es injusto y es falso”, dijo el canciller ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.

En segundo término, el titular de Relaciones Exteriores explicó los datos para respaldar que los ciudadanos mexicanos no son lo que más trafican.

“Según las cifras en Estados Unidos, el 86.3% de las personas que están en prisión por tráfico de fentanilo son de ciudadanía estadounidense”, indicó.

En tercer lugar, Ebrard comentó que “toda la lucha contra el fentanilo en México ha costado mil 791 vidas, las últimas, desgraciadamente, cuando fue la aprehensión de Ovidio Guzmán. Esas vidas se han perdido por armas compradaS o parte del tráfico ilícito de armas hacia México, producidas y vendidas en Estados Unidos”, expresó.

AMLO responde a Lindsey Graham

El presidente Andrés Manuel López Obrador también respondió al senador republicano Graham al decir que México quiere ayudar al gobierno de su país, pero hay “un plan abiertamente intervencionista y prepotente” de parte del partido Republicano.

“Hay un senador que encabeza este movimiento, no son todos los senadores ni es el Gobierno de Estados Unidos. Antes el gobierno de México callaba y la gente no sabía qué era lo que sucedía, incluso hay mucha gente en Estados Unidos, lo digo con todo respeto, está manipulada”.

En este sentido, el presidente mostró una grafica donde se muestra que el 60 por cient de los simpatizantes republicanos piensa que el fentanilo que ingresa lo introducen los migrantes, lo cual subrayó que “es falso por entero”.

Ayer, el senador republicano insistió en sus dichos sobre que existen regiones controladas por el narcotráfico en el país dirigiéndose a López Obrador: “El problema que tengo con usted, para serle sincero señor presidente, es que niega las áreas de su país controladas por los cárteles de la droga”.

Los políticos republicanos de EU insisten en que los cárteles de la droga en México deben ser considerados como terroristas y que las Fuerzas Armadas de su país deben intervenir en México para atacarlos.