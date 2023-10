Manuel Añorve pide cerrar filas por eliminación de fideicomisos de la SCJN

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, llamó al bloque de contención y en general a todos los senadores, a cerrar filas para no permitir que se afecte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el recorte de los fideicomisos.

“Estamos totalmente en contra, por supuesto que afecta a los trabajadores, afecta sus prestaciones, afecta a los jubilados, no es lo mediático que maneja el Ejecutivo federal, que son beneficios de los ministros, porque eso es lo que él orienta a sus seguidores.

“Esto es una aberración y le estamos pidiendo al Grupo parlamentario del PRI, con quien nos coordinamos perfectamente bien, obviamente lo van a hacer, cierren filas en contra de esta aberración, entiendo que el PAN también y el PRD están en esta misma ruta, seguramente MC, yo confío que así sea”, señaló el legislador priísta.

En entrevista con los medios, el líder legislativo manifestó que “no podemos nosotros disminuir a la Corte. Recuerden cuáles son los embates contra la corte, plantones de manera permanente, ofensivas a los ministros, el famoso plan C,D, o F, donde quieren hacer una reforma constitucional ya anunciada por el Ejecutivo federal para el próximo mes de septiembre”, indicó.

Añorve Baños expresó que Morena “no piense que van a ganar el voto ponderado y no lo van a ganar, no van a ganar las mayorías en las cámaras, de eso no tengo la menor duda”.

“Vamos a evitar esta aberración constitucional y este despropósito constitucional donde quieren que todos los ministros, magistrados, los jueces, sean votados y obviamente en una urna, eso es populismo y no lo vamos a permitir”, manifestó.

Expresó también que los mexicanos "presumimos de vivir en un federalismo en una división de poderes, Poder Ejecutivo, legislativo y judicial. Tenemos que defender a la Corte y así lo vamos a hacer”.

Manuel Añorve lamentó las expresiones es del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo que eso es mediático realmente afectas a 55 mil trabajadores, afectas las pensiones de los trabajadores, los derechos adquiridos con el trabajo de toda una vida en el Poder Judicial.

“Lo mediático es lo que maneja el Ejecutivo, lo real es la afectación terrible para para el Poder Judicial”.