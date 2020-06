INE pide a AMLO no intervenir en elecciones de 2021

El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no intervenir en las elecciones, luego de que éste expuso que será el "guardián" del correcto funcionamiento de los próximos comicios para evitar intentos de fraude.

"La mejor forma en la que el presidente puede contribuir a la limpieza de las elecciones y a que estás transcurran sin sobresaltos, es no interviniendo", recomendó el consejero del INE, Jaime Rivera, al titular del Ejecutivo, durante una entrevista con El Sol de México.

El pasado lunes, el Presidente de la República expuso que él será el "guardián" del correcto funcionamiento de los próximos comicios para evitar posibles intentos de fraude.

"Vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián, existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intento de fraude, como cualquier ciudadano", dijo el mandatario.

El funcionario electoral mencionó que tanto López Obrador como quienes ocupan cargos ejecutivos, tienen prohíbo por la ley intervenir en las elecciones y tienen la obligación de actuar en torno relativo a los partidos políticos.

"No pueden hablar ni a favor ni en contra mientras se esté en el ejercicio de función pública", reiteró el consejero.

Jaime Rivera destacó que el INE es un organismo que tiene la encomienda de vigilar que no haya intromisión de actores políticos prohibidos por la ley.

"Que no haya recursos públicos que se pongan a favor o en contra de un partido político", externó.