Extinción de fideicomisos es para revisar apoyos por falta de transparencia: AMLO

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aseguró que la extinción de fideicomisos que se analiza en el Congreso de la Unión tiene por objetivo "revisar los apoyos" para que no haya aviadores, pues había falta de transparencia en el manejo de los fondos.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador también garantizó que los beneficiarios de dichos fideicomisos cómo deportistas, investigadores o cineastas continuarán recibiendo los apoyos de manera directa y sin intermediarios.

"No requieren de tutela ni que le estén administrando lo que por derecho le corresponde, es entrega directa y con independencia absoluta pero queremos hacer la revisión, eso es todo. Los cineastas lo mismo, vamos a seguir apoyándolos. Había falta de transparencia en el manejo de estos fondos y eran o son más de cien fideicomisos de todo tipo fuera de control completamente", explicó.

Ante las protestas en redes sociales por la intención de desaparecer los fideicomisos, el mandatario defendió que dicha acción no significa que a la llamada Cuarta Transformación no le importe la ciencia, la cultura o el deporte.

"Queremos revisar para que no haya aviadores pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura o el deporte, tan nos importa que queremos que no haya corrupción", dijo.