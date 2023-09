Desmiente MC supuesta desbandada de militantes

El coordinador de la Comisión Operativa Provisional de Guerrero, Julián López Galeana, aseguró que no los van a poner de rodillas quienes pretenden desestabilizar su instituto político y que no tienen calidad moral ni pertenecen a sus filas.

Con esto dio respuesta a las declaraciones que hizo en Chilpancingo, Solorio Almazán, al renunciar a su militancia junto con un grupo de hombres y mujeres, que firmaron un desplegado para hacer pública su renuncia a su militancia al partido naranja.

En ese sentido, puntualizó que sin sustento alguno y utilizando nombres de militantes que se han deslindado del documento en cuestión, sobre su supuesta salida de Movimiento Ciudadano, desmienten a Solorio Almazán, porque afirmaron que se utilizó su nombre sin su autorización y ratificaron su militancia a MC. Estado Simpatizantes de MC se deslindan del partido para las elecciones de 2024

En conferencia de prensa que ofreció en las instalaciones del partido del Águila, aclaró que Ramiro, fiel a su costumbre del golpeteo mediático, no tenía que renunciar porque ya tenía tiempo que está fuera de sus filas y ya no participaba en activismo partidista.

López Galeana también reprochó que Solorio Almazán por no estar de acuerdo con las políticas de alianzas a nivel nacional, porque no representaba sus expectativas personales, lance misiles en contra de su dirigente nacional senador Dante Delgado Ronauro, a quien le refrendaron su total respaldo y suscribieron su decisión de no participar en alianzas con los partidos tradicionales.

Reivindico su definición ideológica establecida en la social democrática y buscarán constituirse como la tercera vía en el espectro político nacional alejado del partido en el poder que actualmente representa un fracaso en el ejercicio del poder y de los partidos que ya gobernaron anteriormente, en medio de autoritarismo y corrupción.

Por tanto, anunció a todo aquel militante que ya no desee participar como militante de Movimiento Ciudadano, está en su pleno derecho de irse "las puertas están abiertas y sin ningún tipo de mezquindad les deseo que les vaya bien, que tengan suerte en su proyecto futuro, pero no vamos a permitir que nadie nos ponga de rodillas", sentenció.