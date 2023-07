Santiago Taboada será el candidato de la oposición para la Jefatura de CDMX: AMLO

Así como el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Xóchitl Galvez sería la candidata presidencial de oposición, ahora afirmó que el alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada será el candidato opositor para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Este lunes un reportero le preguntó al presidente si sería Santiago Taboada el candidato opositor en la Ciudad de México y respondió: “¿cuál es Taboada?, ¿el de Benito Juárez? Ese, es ese el bueno, sí”.

El mandatario dijo que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, también estaba considerado para ser el candidato opositor para la capital, pero fue así.

“Al momento que llegan al acuerdo con lo de Xóchitl, porque originalmente estaban pensando en Xóchitl para la ciudad, acuerdan que el delegado de Benito Juárez, a pesar de los escándalos de corrupción, será el candidato, pero son de las cosas que suceden”, dijo el presidente en su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional.

Previamente, al presidente se le preguntó si podría regresar a su cargo como secretario de Gobernación, Adan Augusto López, a lo cual dijo que eso dependería de los resultados que obtenga.

AMLO aprovechó para arremeter en contra de la senadora panista Xóchitl Galvez y acusó que ya se había decidido la oligarquía que ella fuese la candidata y que había una “cargada” a favor de la hidalguense.

El presidente López Obrador sostuvo que la oposición es “predecible y obvia” y, en cambio, en su movimiento son distintos y todavía falta a que se defina quién ganará la encuesta que designe a su abanderado.

AMLO se refirió a que Taboada, alcalde de BJ, será el candidato y es que Mauricio Tabe fue descartado por sus escándalos.

Santiago Taboada responde a AMLO

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, respondió a través de su cuenta de Twitter al destape que AMLO realizó este lunes sobre su posible candidatura para estar al frente del gobierno de la Ciudad de México.

El panista no negó ni confirmo lo dicho por el presidente, pero advirtió que el Frente Amplio por México está listo para darles una lección de democracia.

El presidente @lopezobrador_ dice que voy a ser candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Le recomiendo seguir atento porque el Frente Amplio por México está más fuerte que nunca.

De la mano de los ciudadanos, la ola opositora al régimen autoritario, transformará la… — Santiago Taboada (@STaboadaMx) July 10, 2023

"El presidente@lopezobrador_dice que voy a ser candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Le recomiendo seguir atento porque el Frente Amplio por México está más fuerte que nunca. De la mano de los ciudadanos, la ola opositora al régimen autoritario, transformará la CDMX en lo que ustedes no pudieron. A nosotros no se nos caerá el Metro, no le llamaremos "desapariciones" a los feminicidios, ni usaremos recursos públicos para perseguir a quienes no piensan como nosotros. Les daremos una lección de democracia", dijo Taboada.